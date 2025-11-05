Las alineaciones de Manchester City vs. Borussia Dortmund por la UEFA Champions League 2025-26

Después de los grandes partidos que tuvimos el día martes, este miércoles se seguirá disputando la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026, con algunos encuentros más que interesantes.

Uno de los duelos más atractivos tendrá lugar en el Etihad Stadium, donde el Manchester City recibe al Borussia Dortmund desde las 14:00 horas de la CDMX, en busca de conseguir tres puntos de local que pueden ser claves para lo que viene.

Los Citizens llegan invictos en el certamen con dos victorias y un empate. En el debut superaron 2-0 al Napoli, luego igualaron 2-2 ante el Mónaco en la segunda jornada y en la tercera se impusieron 2-0 frente al Villarreal, mostrando un gran nivel colectivo.

Por su parte, el Borussia Dortmund también atraviesa un gran momento en la competición. Los alemanes suman dos triunfos y una igualdad: comenzaron con un espectacular 4-4 ante la Juventus, luego golearon 4-1 al Athletic Club de Bilbao y finalmente vencieron 4-2 al Copenhague en la jornada anterior.

Alineación de Manchester City para recibir al Dortmund

Gianluigi Donnarumma

Matheus Nunes

John Stones

Rúben Dias

Nico O’Reilly

Nico González

Rico Lewis

Tijjani Reijnders

Phil Foden

Jérémy Doku

Erling Haaland

Alineación del Dortmund en su visita al Etihad

