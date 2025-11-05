Las alineaciones de Manchester City vs. Borussia Dortmund por la UEFA Champions League 2025-26

Después de los grandes partidos que tuvimos el día martes, este miércoles se seguirá disputando la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026, con algunos encuentros más que interesantes.
Uno de los duelos más atractivos tendrá lugar en el Etihad Stadium, donde el Manchester City recibe al Borussia Dortmund desde las 14:00 horas de la CDMX, en busca de conseguir tres puntos de local que pueden ser claves para lo que viene.
Los Citizens llegan invictos en el certamen con dos victorias y un empate. En el debut superaron 2-0 al Napoli, luego igualaron 2-2 ante el Mónaco en la segunda jornada y en la tercera se impusieron 2-0 frente al Villarreal, mostrando un gran nivel colectivo.
Por su parte, el Borussia Dortmund también atraviesa un gran momento en la competición. Los alemanes suman dos triunfos y una igualdad: comenzaron con un espectacular 4-4 ante la Juventus, luego golearon 4-1 al Athletic Club de Bilbao y finalmente vencieron 4-2 al Copenhague en la jornada anterior.
Alineación de Manchester City para recibir al Dortmund
- Gianluigi Donnarumma
- Matheus Nunes
- John Stones
- Rúben Dias
- Nico O’Reilly
- Nico González
- Rico Lewis
- Tijjani Reijnders
- Phil Foden
- Jérémy Doku
- Erling Haaland
Alineación del Dortmund en su visita al Etihad
- Gregor Kobel
- Waldemar Anton
- Nico Schlotterbeck
- Ramy Bensebaini
- Julian Ryerson
- Marcel Sabitzer
- Felix Nmecha
- Daniel Svensson
- Karim Adeyemi
- Maximilian Beier
- Serhou Guirassy