Luis Díaz ya se había hecho presente en el partido luego de la anotación que hizo apenas al minuto 3 del partido. Sin embargo, el PSG no quería dejarle la ventaja al Bayern Münich en el Parque de los Príncipes y Ousmane Dembelé consiguió el empate del encuentro, sin embargo, tras la revisión se declaró que el gol no era válido para los de casa.

El segundo gol de Luis Díaz al PSG

Fue ahí donde apareció “Lucho” echándose al equipo en el hombro para darle una ventaja más fuerte, justo cuando el París se sentía más confiado al minuto 31 apareció Díaz quien obtuvo el balón fuera del área y entre las dos marcas se fue metiendo, para que antes de que le llegaran soltara el balón con un potente disparo de pierna derecha para la segunda anotación.

Lamentablemente, aunque era el jugador que más estaba participando en el partido, tenía una tarjeta amarilla, algo que ponía a pensar que Vincent Kompany podría hacer la modificación para el colombiano poco después de la parte complementaria en el juego; pero el jugador decidió irse antes a los vestidores del equipo.

Lucho Díaz se va expulsado

Fue precisamente en el minuto 45 más 7 de agregado, cuando el colombiano tuvo una decisión que parecía rigorista tras una falta sobre Achraf Hakimi en una jugada de peligro, tras la revisión en el VAR por la caída y el golpe que le alcanza a dar en la pierna izquierda el jugador cae y se le marca la tarjeta roja, puesto que en la imagen hay razones suficientes.

Antes de que el futbolista del rival caiga al césped se ve cómo Lucho detiene el pie con su cuerpo y éste queda inmóvil. Tras marcarse la sanción para Díaz, Hakimi tuvo que salir del terreno de juego con molestia y se fueron al medio tiempo. Ahora se tendrán que ajustar las piezas para mantener la ventaja que dejó Luis y evitar la remontada.

En síntesis

