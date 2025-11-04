Es tendencia:
Champions League

¡Silenció el Parque de los Príncipes! El gol de Luis Díaz con Bayern Múnich ante PSG por Champions League

Luis Díaz se hizo presente en el partido y en el resultado de manera temprana. La figura colombiana metió el gol del 1-0 para el Bayern Múnich ante PSG.

Por Patricio Hechem

Luis Díaz le metió un gol al PSG con Bayern Múnich
© Getty ImagesLuis Díaz le metió un gol al PSG con Bayern Múnich

Este martes 4 de noviembre se están enfrentando PSG y Bayern Múnich en uno de los grandes partidos por la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El Parque de los Príncipes es el escenario de un encuentro que tuvo un comienzo inmejorable para los alemanes.

Esto se debe a que el Bayern Múnich se adelantó en el resultado a los 5 minutos gracias a un gol de Luis Díaz. El PSG regaló la pelota en una salida y el equipo dirigido por Vincent Kompany la recuperó y no dudó en crear un contraataque rápido y efectivo.

Después de una combinación entre Serge Gnabry y Michael Olise, el delantero remató, pero Lucas Chevallier dejó el rebote y allí estaba Luis Díaz para tomar el balón suelto y definir con el arco vacío. De esta manera, Bayern Múnich le gana por 1-0 al PSG por la Champions League.

Con este gol frente al vigente campeón de la Champions League, Luis Díaz llegó a las 9 anotaciones con el Bayern Múnich durante la temporada, su segunda de manera consecutiva en esta competición. Además, el colombiano aportó 5 asistencias hasta el momento, lo que muestra su gran nivel desde su llegada al conjunto alemán.

Doblete de Luis Díaz

El Bayern Múnich está asaltando el Parque de los Príncipes y Luis Díaz es uno de los principales responsables. El colombiano no solo que metió el 1-0 sino que también convirtió un doblete luego de presionar a Marquinhos y de forzar un error del defensa. Luego, el delantero definió para estirar la ventaja.

