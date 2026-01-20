Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

¿Por qué no juega Achraf Hakimi en Sporting Lisboa vs. PSG por la Champions League 2025-26?

Achraf Hakimi no juega con PSG ante Sporting de Lisboa. El motivo de la ausencia de la estrella marroquí por la Champions League.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Achraf Hakimi no juega con PSG ante Sporting de Lisboa
© Getty ImagesAchraf Hakimi no juega con PSG ante Sporting de Lisboa

Sporting de Lisboa y París Saint-Germain se enfrentan este martes 20 de enero por una nueva jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. El escenario del partido es el Estadio Jose Alvalade y comienza a las 14:00hs (CDMX).

Publicidad

El equipo de Luis Enrique está 3° en la clasificación y por ahora se clasificaría directo a los octavos de final, pero todavía quedan dos juegos por disputarse. En el PSG una de las grandes ausencias es la de Achraf Hakimi, el lateral derecho titular.

¿Por qué no juega Achraf Hakimi?

Achraf Hakimi no juega con PSG ante Sporting de Lisboa porque el domingo pasado disputó la final con Marruecos ante Senegal de la Copa Africana de Naciones, en la cual el defensa del conjunto francés no pudo coronarse tras la derrota por 1-0.

Debido a que Achraf Hakimi estuvo un mes en dicho torneo y la poca distancia con el suceso de la final, el marroquí todavía no está disponible para Luis Enrique. Aún está por verse cuándo se volverá a sumar el lateral derecho al plantel del PSG durante la temporada.

Publicidad

Otra baja importante para el PSG ante Sporting de Lisboa es la de Joao Neves. Sin embargo, al equipo francés le debería alcanzar para conseguir un buen resultado en Portugal. En caso de ganar, el conjunto de Luis Enrique estaría muy cerca de asegurar su lugar en octavos de final.

En síntesis

  • Achraf Hakimi es baja por haber disputado la final de la Copa Africana de Naciones.
  • El lateral jugó el domingo con Marruecos ante Senegal y no está disponible aún.
  • Sporting vs. PSG se juega este 20 de enero a las 14:00hs (CDMX).
El desgarrador mensaje de Brahim Díaz tras fallar el penal que le daba el título a Marruecos: “Me duele el alma”

ver también

El desgarrador mensaje de Brahim Díaz tras fallar el penal que le daba el título a Marruecos: “Me duele el alma”

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Por qué no juega Hakimi en PSG vs. Marsella por la Supercopa de Francia?
UEFA

¿Por qué no juega Hakimi en PSG vs. Marsella por la Supercopa de Francia?

¿Cómo quedó el Ranking de Campeones del Mundo tras la consagración de PSG en la Copa Intercontinental 2025?
Futbol Internacional

¿Cómo quedó el Ranking de Campeones del Mundo tras la consagración de PSG en la Copa Intercontinental 2025?

¿Se adelantó Safonov? La gran polémica de la final de la Copa Intercontinental
Futbol Internacional

¿Se adelantó Safonov? La gran polémica de la final de la Copa Intercontinental

Butler y una promesa a Warriors tras la dura lesión que sufrió
NBA

Butler y una promesa a Warriors tras la dura lesión que sufrió

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo