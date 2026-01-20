¿Por qué no juega Achraf Hakimi en Sporting Lisboa vs. PSG por la Champions League 2025-26?

Sporting de Lisboa y París Saint-Germain se enfrentan este martes 20 de enero por una nueva jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26. El escenario del partido es el Estadio Jose Alvalade y comienza a las 14:00hs (CDMX).

El equipo de Luis Enrique está 3° en la clasificación y por ahora se clasificaría directo a los octavos de final, pero todavía quedan dos juegos por disputarse. En el PSG una de las grandes ausencias es la de Achraf Hakimi, el lateral derecho titular.

¿Por qué no juega Achraf Hakimi?

Achraf Hakimi no juega con PSG ante Sporting de Lisboa porque el domingo pasado disputó la final con Marruecos ante Senegal de la Copa Africana de Naciones, en la cual el defensa del conjunto francés no pudo coronarse tras la derrota por 1-0.

Debido a que Achraf Hakimi estuvo un mes en dicho torneo y la poca distancia con el suceso de la final, el marroquí todavía no está disponible para Luis Enrique. Aún está por verse cuándo se volverá a sumar el lateral derecho al plantel del PSG durante la temporada.

Otra baja importante para el PSG ante Sporting de Lisboa es la de Joao Neves. Sin embargo, al equipo francés le debería alcanzar para conseguir un buen resultado en Portugal. En caso de ganar, el conjunto de Luis Enrique estaría muy cerca de asegurar su lugar en octavos de final.

