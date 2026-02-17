¿Por qué no juegan Paul Pogba y Ansu Fati en Mónaco vs. PSG por los Playoffs de la Champions League 2025-26?

La serie de playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 también tendrá un atractivo cruce entre franceses. Desde las 14:00 horas se enfrentan AS Monaco y Paris Saint-Germain en el primer capítulo de la eliminatoria, que se disputará en el Stade Louis II. La próxima semana, la revancha se jugará en el Parque de los Príncipes, donde se definirá quién avanza a los octavos de final.

Publicidad

Publicidad

En la previa, el PSG aparece como el gran candidato a quedarse con la llave por jerarquía. Sin embargo, el Mónaco intentará dar el golpe en un duelo que no solo define el futuro continental, sino que también enfrenta a dos equipos que se conocen muy bien por la Ligue 1.

El conjunto local, no obstante, sufre dos ausencias de peso: Paul Pogba y Ansu Fati no serán parte del encuentro por inconvenientes físicos. Los mediocampistas no lograron estar en condiciones óptimas y quedó fuera de la convocatoria.

Encuesta¿Crees que Pogba debe retirarse? ¿Crees que Pogba debe retirarse? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

Desde su llegada al club, el impacto del campeón del mundo ha sido mucho menor al esperado. Las molestias físicas le impidieron tener continuidad y en el entorno del futbolista crece la inquietud por la falta de ritmo competitivo en un momento clave de la temporada.

Mientras que el ex Barcelona tiene una lesión muscular que lo deja fuera de un partido clave en la que su equipo buscará conseguir un buen resultado en su estadio.

La pesadilla de Pogba

El volante estuvo 144 días fuera de actividad por una lesión importante y, tiempo después, recibió una durísima sanción de cuatro años tras un control antidopaje positivo. Tras apelar, consiguió que la pena se redujera a 18 meses. A fines de 2024 rescindió su vínculo con la Juventus y en junio de 2025, ya habilitado para volver a jugar, firmó con el Mónaco con la ilusión de relanzar su carrera.

Publicidad

Publicidad

ver también Pronósticos Mónaco vs PSG: estas son las mejores cuotas en el choque de franceses por Champions League

Su fichaje generó enorme expectativa entre los aficionados, que soñaban con verlo recuperar su mejor versión. Sin embargo, 227 días después de aquel anuncio, el panorama es muy distinto: apenas acumuló 30 minutos en la Ligue 1 y ahora tampoco podrá estar ante el PSG en este repechaje de Champions.

En síntesis