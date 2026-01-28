Qué pasa si PSG gana, empata o pierde ante Newcastle United por la UEFA Champions League 2025-26

El PSG recibe al Newcastle United desde las 14:00 hs de la CDMX en el Parque de los Príncipes, por la última jornada de la UEFA Champions League 2025-26, en busca de sellar su clasificación a los octavos de final del torneo.
Los parisinos vienen de un duro golpe en la jornada anterior, tras caer por 2-1 en su visita al Sporting de Lisboa. Con la derrota se complicaron solos y ahora dependen de ganar el último encuentro.
Los ingleses, por su parte, llegan motivados después de un triunfo clave en su estadio la jornada anterior, donde golearon 3-0 al PSV, asegurando por ahora su pase directo a los octavos de final y generando confianza para el encuentro en París.
Qué pasa si PSG gana
En caso de que el vigente campeón del certamen internacional logre la victoria en su casa ante su afición, tendrá asegurada la clasificación directa a octavos de final, evitando los playoffs. El equipo de Luis Enrique podrá disputar la siguiente ronda con tranquilidad, sabiendo que los resultados de otros grupos no afectarán su posición.
Qué pasa si PSG empata
Un empate complicaría mucho la situación para el PSG, ya que hay varios equipos con los mismos puntos en la lucha por la clasificación. Los parisinos tendrían que esperar una serie de resultados de otros encuentros para asegurar un lugar entre los 16 mejores equipos. Lo más probable, en este escenario, es que terminen disputando los playoffs para intentar avanzar a octavos de final.
ver también
Qué pasa si Manchester City gana, empata o pierde con Galatasaray por la UEFA Champions League 2025-26
Qué pasa si PSG pierde
La derrota los dejaría en playoffs, replicando lo ocurrido en la temporada anterior, en la que también necesitaron de esta ronda para continuar en la competición. A pesar de la desventaja, el equipo parisino logró sobreponerse en aquella edición y terminó siendo campeón del torneo.
Tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League
En síntesis
- El PSG recibe al Newcastle United hoy a las 14:00 hs en el Parque de los Príncipes.
- El equipo dirigido por Galtier perdió 2-1 contra el Sporting de Lisboa en la jornada anterior.
- Una victoria asegura al PSG el pase directo a octavos para intentar retener el título.