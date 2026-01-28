Qué pasa si PSG gana, empata o pierde ante Newcastle United por la UEFA Champions League 2025-26

El PSG recibe al Newcastle United desde las 14:00 hs de la CDMX en el Parque de los Príncipes, por la última jornada de la UEFA Champions League 2025-26, en busca de sellar su clasificación a los octavos de final del torneo.

Publicidad

Publicidad

Los parisinos vienen de un duro golpe en la jornada anterior, tras caer por 2-1 en su visita al Sporting de Lisboa. Con la derrota se complicaron solos y ahora dependen de ganar el último encuentro.

Los ingleses, por su parte, llegan motivados después de un triunfo clave en su estadio la jornada anterior, donde golearon 3-0 al PSV, asegurando por ahora su pase directo a los octavos de final y generando confianza para el encuentro en París.

Qué pasa si PSG gana

En caso de que el vigente campeón del certamen internacional logre la victoria en su casa ante su afición, tendrá asegurada la clasificación directa a octavos de final, evitando los playoffs. El equipo de Luis Enrique podrá disputar la siguiente ronda con tranquilidad, sabiendo que los resultados de otros grupos no afectarán su posición.

Publicidad

Publicidad

Qué pasa si PSG empata

Un empate complicaría mucho la situación para el PSG, ya que hay varios equipos con los mismos puntos en la lucha por la clasificación. Los parisinos tendrían que esperar una serie de resultados de otros encuentros para asegurar un lugar entre los 16 mejores equipos. Lo más probable, en este escenario, es que terminen disputando los playoffs para intentar avanzar a octavos de final.

ver también Qué pasa si Manchester City gana, empata o pierde con Galatasaray por la UEFA Champions League 2025-26

Qué pasa si PSG pierde

La derrota los dejaría en playoffs, replicando lo ocurrido en la temporada anterior, en la que también necesitaron de esta ronda para continuar en la competición. A pesar de la desventaja, el equipo parisino logró sobreponerse en aquella edición y terminó siendo campeón del torneo.

Tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League

Publicidad

Publicidad

En síntesis