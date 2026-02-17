¿Por qué no juega Khvicha Kvaratskhelia en Mónaco vs. PSG por los playoffs de la Champions League 2025-26?

Tras perder el liderato en la Ligue 1, el Paris Saint-Germain quiere recuperarse lo más rápido posible y dejar atrás el mal momento que atraviesa en comparación con la temporada anterior. El equipo parisino sabe que necesita una reacción inmediata para volver a transmitir la solidez que lo llevó a dominar tanto en Francia como en Europa.

El vigente campeón de la UEFA Champions League enfrenta ahora al AS Monaco en un cruce de equipos franceses por los playoffs del torneo continental. Se trata de una serie determinante que puede marcar el rumbo del semestre para ambos conjuntos.

El partido de ida comenzará a las 14:00 hs de la CDMX en el estadio del Mónaco, mientras que la semana próxima se disputará la vuelta en el Parque de los Príncipes, donde quedará definido cuál de los dos logrará el pase a los octavos de final.

Para este compromiso, Luis Enrique tomó la decisión de dejar en el banquillo a un habitual titular y apostar por otra variante desde el arranque. Hablamos de Khvicha Kvaratskhelia, que no será parte del once inicial y seguramente tenga minutos en la segunda mitad.

Los titulares de PSG

39. Safonov (Portero)

33. Zaïre-Emery

5. Marquinhos (Capitán)

51. Pacho

25. Nuno Mendes

87. João Neves

24. Mayulu

17. Vitinha

14. Doué

29. Barcola

10. Dembélé

En síntesis