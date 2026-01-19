Es tendencia:
COPA AFRICANA DE NACIONES

El desgarrador mensaje de Brahim Díaz tras fallar el penal que le daba el título a Marruecos: “Me duele el alma”

El futbolista del Real Madrid rompió el silencio luego del penal que falló en la final ante Senegal sobre el final del encuentro.

Por Ramiro Canessa

El duro mensaje de Brahim Díaz.
© Getty ImagesEl duro mensaje de Brahim Díaz.

Marruecos estuvo muy cerca de quedarse con la Copa Africana de Naciones 2026 y romper una racha de 50 años sin ser campeón. El equipo anfitrión luchó durante todo el torneo y llegó a la final con muchas expectativas, pero no pudo coronar su esfuerzo en los minutos finales.

Todo se definió en un momento polémico: Brahim Díaz tuvo en sus pies la posibilidad de darle el título a Marruecos tras un penal señalado por el árbitro, que generó controversia y llevó a que los jugadores de Senegal abandonaran el campo unos minutos en señal de protesta.

Tweet placeholder

El delantero del Real Madrid intentó picarla, pero no logró convertir, y en el alargue apareció Pape Gueye, quien anotó un golazo que le dio a Senegal el bicampeonato y dejó a Marruecos con las manos vacías en su propia casacon su afición.

Tras el partido, Brahim Díaz rompió el silencio en sus redes sociales y compartió un mensaje lleno de emoción por lo sucedido, dejando en claro que buscará revancha de cara a lo que se viene.

Así reaccionó Brahim Díaz

Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo”, expresó.

No se vio en TV: el juego sucio de Marruecos contra Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones

No se vio en TV: el juego sucio de Marruecos contra Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones

Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo. Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí”, agregó.

En síntesis

  • Marruecos perdió la final de la Copa Africana 2026 extendiendo su sequía de 50 años.
  • Brahim Díaz falló un penal decisivo al intentar picarla previo al gol de Pape Gueye.
  • El delantero asumió la responsabilidad del error y pidió disculpas mediante un mensaje en redes sociales.
