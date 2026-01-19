Marruecos estuvo muy cerca de quedarse con la Copa Africana de Naciones 2026 y romper una racha de 50 años sin ser campeón. El equipo anfitrión luchó durante todo el torneo y llegó a la final con muchas expectativas, pero no pudo coronar su esfuerzo en los minutos finales.

Todo se definió en un momento polémico: Brahim Díaz tuvo en sus pies la posibilidad de darle el título a Marruecos tras un penal señalado por el árbitro, que generó controversia y llevó a que los jugadores de Senegal abandonaran el campo unos minutos en señal de protesta.

El delantero del Real Madrid intentó picarla, pero no logró convertir, y en el alargue apareció Pape Gueye, quien anotó un golazo que le dio a Senegal el bicampeonato y dejó a Marruecos con las manos vacías en su propia casacon su afición.

Tras el partido, Brahim Díaz rompió el silencio en sus redes sociales y compartió un mensaje lleno de emoción por lo sucedido, dejando en claro que buscará revancha de cara a lo que se viene.

Así reaccionó Brahim Díaz

“Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo”, expresó.

“Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo. Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí”, agregó.

En síntesis