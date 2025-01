En un partido clave, Estrella Roja se enfrentará al PSV Eindhoven por la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2024-25, hoy, martes 21 de enero. En el conjunto de los Países Bajos, no estará presente Hirving Lozano, por lo que será baja en este encuentro.

El ‘Chucky’ es uno de los futbolistas de México que más tiempo ha jugado en Europa, y en equipos de primer nivel. Por lo que los aficionados siempre se han interesado en seguir de cerca los partidos en los que el delantero participa.

¿Por qué no juega Hirving Lozano en Estrella Roja vs. PSV Eindhoven?

Hirving Lozano no juega hoy en Estrella Roja vs. PSV Eindhoven por la UEFA Champions League 2024-25, porque ya no forma parte del club de Países Bajos. El mexicano fue transferido al San Diego de la MLS en junio de 2024, a cambio de 12 millones de euros.

¿Cuándo y a qué hora juega Estrella Roja vs. PSV Eindhoven?

Estrella Roja se medirá ante PSV Eindhoven por la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2024-25, hoy, martes 21 de enero, a partir de las 14:00 hs (CDMX) en el Estadio Rajko Mitić de la ciudad de Belgrado.

