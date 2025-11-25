¿Por qué no juega Joao Pedro en Chelsea vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26?

Este martes se disputa uno de los grandes partidos que pueden darse en la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Chelsea y Barcelona se enfrentan en Stamford Bridge a partir de las 14:00hs (CDMX) y ambos equipos necesitan la victoria.

Chelsea y Barcelona han jugando partidos memorables en los últimos años en esta competición y está por verse si el de este martes es uno de ellos. Por lo pronto, muchas figuras dirán presente en Stamford Bridge aunque Enzo Maresca tomó una decisión polémica con Joao Pedro.

El entrenador del Chelsea decidió dejar a Joao Pedro en la banca. El delantero brasileño no tiene ninguna lesión, o al menos no trascendió información sobre alguna molestia del delantero, por lo que su suplencia se explica a través de una determinación táctica de Enzo Maresca.

De hecho, el Chelsea no alinea ningún 9 y Liam Delap también es suplente además de Joao Pedro, por lo que parece evidente que es una estrategia específica de Enzo Maresca para enfrentar al Barcelona. Alejandro Garnacho, Pedro Neto y Estevao son los tres delanteros.

Tanto Chelsea como Barcelona tienen 7 puntos en la Champions League y no se ubican dentro de los ocho primeros de la clasificación, por lo que ambos necesitan ganar. Por el lado del club español, la principal ausencia es la de Pedri, una de las figuras del equipo.

La alineación de Chelsea ante Barcelona

Robert Sánchez

Malo Gusto

Fofana

Trevoh Chalobah

Marc Cucurella

Moisés Caicedo

Reece James

Enzo Fernández

Pedro Neto

Estevao

Alejandro Garnacho