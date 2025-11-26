¿Por qué no juega Viktor Gyökeres en Arsenal vs. Bayern Múnich por la UEFA Champions League 2025-2026?

Desde las 14:00 hs, Arsenal recibe al Bayern Múnich por la quinta jornada de la UEFA Champions League, un duelo que promete ser uno de los mejores de la fase de grupos. Ambos equipos llegan con puntaje perfecto al partido de hoy y son considerados firmes candidatos al título por el nivel que han mostrado en esta edición del torneo.

El equipo de Arteta ha mostrado un funcionamiento sólido en la fase de grupos, pero enfrenta a un rival que también llega en estado de gracia y con aspiraciones claras de terminar primero. Además, ambos han tenido un gran rendimiento en sus respectivas ligas.

Sin embargo, el conjunto inglés tendrá una baja muy importante para este compromiso, ya que Viktor Gyökeres no podrá estar presente. El delantero sueco atraviesa una lesión en el isquiotibial que no le permitió estar en los últimos encuentros y continúa en recuperación.

Días atrás, Mikel Arteta había dado detalles sobre su situación física y la de otros jugadores claves del equipo. “Gyökeres y Havertz se sienten muy bien. En los próximos días les harán otra ecografía para ver si podemos darles más tiempo para el fin de semana”, había señalado el entrenador español, dejando en claro que no iban a arriesgar al atacante.

Los titulares de Arsenal

Raya

Timber

Saliba

Mosquera

Lewis-Skelly

Rice

Zubimendi

Eze

Saka

Trossard

Merino