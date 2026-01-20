¿Por qué no juegan Declan Rice, Gabriel Magalhães y Martin Ødegaard en Inter vs. Arsenal por la Champions League?

Arsenal está pasando por un enorme presente en esta temporada. El equipo que dirige Mikel Arteta es líder absoluto de la Premier League, también manda en la Champions League y además se encuentra en semifinales de la EFL Cup. Los números acompañan y lo posicionan como uno de los mejores equipos del momento.

En la competición europea, los Gunners tienen puntaje perfecto y quieren seguir por ese camino. Este martes tendrán una nueva prueba cuando les toque visitar al Inter de Milán, en un partido clave pensando en lo que viene en el torneo continental.

El encuentro se jugará desde las 14:00 hs de la CDMX y Arsenal buscará otros tres puntos importantes para seguir firme en la cima. Más allá del gran momento, el partido ante los italianos aparece como una salida complicada por el peso del rival y el escenario.

En la previa, Mikel Arteta sorprendió con la formación inicial. El entrenador decidió dejar fuera del once titular a varios pilares fundamentales del equipo, algo que llamó la atención teniendo en cuenta la importancia del partido.

Declan Rice, Gabriel Magalhães y Martin Ødegaard no estarán desde el arranque y comenzarán el encuentro en el banco de suplentes. Los tres son habituales titulares, pero en esta ocasión esperarán su oportunidad desde afuera.

El 11 titular de Arsenal

Raya

Timber

Saliba

Mosquera

Lewis-Skelly

Merino

Zubimendi

Eze

Saka

Trossard

Jesus

