La escuadra de Cristian Chivu ya se encuentra en el terreno de juego y la afición de San Siro los recibe con algarabía.

Bukayo sigue llegando al área del Inter, pero el balón sigue quedando por afuera de la portería. La puntería del jugador del Arsenal le está negando el tercer gol.

Vamos al descanso con un Inter 1-2 Arsenal con goles de Petar Sucic para los locales y un doblete de Gabriel Jesus por parte de los Gunners.

Arranca la parte complementaria del encuentro, el partido se encuentra 1-2 a favor de los Gunners con anotaciones de Gabriel Jesus por parte de la visita y Petar Sucic para los locales. Ambos equipos salen sin modificaciones.

Lautaro Martínez cae en el área y pide falta, pero el árbitro le pide que "siga". El marcador se mantiene a favor del Arsenal.

Cristhian Mosquera estuvo frente al arquero del Inter, pero le entregó el balón a las manos con un disparo con poca intención. Se pierde el 1-3 para el Arsenal.

Bienvenidos a todos los seguidores de Bolavip México, el día de hoy te traeremos todas las acciones del duelo de la UEFA Champions League 2025-26 del Inter vs Arsenal, dos escuadras que ya se han medido anteriormente en estas instancias. No te pierdas el minuto a minuto de este encuentro que hoy estaremos viviendo en una de las “Noches Mágicas”.

Hoy a partir de las 14:00 horas del Centro de México el equipo italiano recibe en San Siro a los líderes de la Premier League, los Gunners. Este es un duelo de punteros, ya que ambas escuadras se mantienen en el primer lugar de la tabla tanto en Inglaterra como en la Serie A, por lo que tienen para entregar un gran espectáculo en este duelo.

El equipo de casa viene de una victoria ante la Udinese el pasado sábado con un marcador de 1-0, mientras que los visitantes llegan con un empate a ceros del fin de semana ante el Nottingham Forest, por lo que en el caso de los locales, vienen con confianza de triunfo y quieren hacer valer su estadio y la jerarquía en este enfrentamiento.