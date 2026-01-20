Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO Inter 1-2, Arsenal: Se va Lautaro Martínez y va Declan Rice por los Gunners

Sigue en vivo y gratis el partido de hoy en Champions League: Inter vs Arsenal.

¡CAMBIOS PARA INTER Y ARSENAL!

Entra Francesco Esposito y sale Lautaro Martínez; Ingresa Davide Frattesi y se va Nicolo Barella por el Inter

Sale Lautaro Martínez del Inter vs Arsenal

undefined

Ben White y Declan Rice entran al campo para el Arsenal y salen Jurrien Timber y Eberichi Eze

¡EN LAS MANOS DE SOMMER!

Cristhian Mosquera estuvo frente al arquero del Inter, pero le entregó el balón a las manos con un disparo con poca intención. Se pierde el 1-3 para el Arsenal.

¡PIDE FALTA EL INTER DE MILAN!

Lautaro Martínez cae en el área y pide falta, pero el árbitro le pide que "siga". El marcador se mantiene a favor del Arsenal.

DE REGRESO PARA EL SEGUNDO TIEMPO DEL INTER VS ARSENAL

Arranca la parte complementaria del encuentro, el partido se encuentra 1-2 a favor de los Gunners con anotaciones de Gabriel Jesus por parte de la visita y Petar Sucic para los locales. Ambos equipos salen sin modificaciones.

¡SE ACABA EL PRIMER TIEMPO!

Vamos al descanso con un Inter 1-2 Arsenal con goles de Petar Sucic para los locales y un doblete de Gabriel Jesus por parte de los Gunners.

¡SAKA QUIERE EL TERCERO!

Bukayo sigue llegando al área del Inter, pero el balón sigue quedando por afuera de la portería. La puntería del jugador del Arsenal le está negando el tercer gol.

GOOOOOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL

De nueva cuenta Gabriel Jesus pone en ventaja al Arsenal, con un cabezazo aprovechando el tiro de esquina y se ponen 1-2.

INTER QUIERE DAR LA VUELTA, ARSENAL SE SALVA

Cerca estuvieron los locales de marcar el 2-1, pero el balón salió desviado de la portería de Raya.

¡GOOOOOOOOOOL DEL INTER!

18' Petar Sucic lanza un potente disparo de pierna derecha que se clava en la portería de David Raya

¡GOOOOOOOOOL DEL ARSENAL!

Gabrile Jesus abre el marcador apenas a los 10 minutos del encuentro

¡CEEEEEERCA EL ARSENAL DEL PRIMERO!

Bukayo Saka lanza un centro que pasa muy cerca del arco de Yann Sommer.

¡ARRAAAAAAAAANCA EL PARTIDO!

Suena el silbatazo inicial del partido y comienza el duelo en San Siro.

¡SALEN LOS 2 EQUIPOS AL CAMPO!

Suena el Himno de la UEFA Champions League.

¡INTER SALTA AL CAMPO PARA CALENTAR!

La escuadra de Cristian Chivu ya se encuentra en el terreno de juego y la afición de San Siro los recibe con algarabía.

CON CUADRO COMPLETO EL INTER

SORPRESAS EN EL 11 DEL ARSENAL

¡TODO LISTO EN SAN SIRO!

Bienvenidos a Bolavip México para el minuto a minuto del Inter vs Arsenal de la UEFA Champions League 2025-26.

Por Marilyn Rebollo

Gabriel Jesus anota el 2-1 vs Inter
© Getty ImagesGabriel Jesus anota el 2-1 vs Inter

Bienvenidos a todos los seguidores de Bolavip México, el día de hoy te traeremos todas las acciones del duelo de la UEFA Champions League 2025-26 del Inter vs Arsenal, dos escuadras que ya se han medido anteriormente en estas instancias. No te pierdas el minuto a minuto de este encuentro que hoy estaremos viviendo en una de las “Noches Mágicas”.

Hoy a partir de las 14:00 horas del Centro de México el equipo italiano recibe en San Siro a los líderes de la Premier League, los Gunners. Este es un duelo de punteros, ya que ambas escuadras se mantienen en el primer lugar de la tabla tanto en Inglaterra como en la Serie A, por lo que tienen para entregar un gran espectáculo en este duelo.

El equipo de casa viene de una victoria ante la Udinese el pasado sábado con un marcador de 1-0, mientras que los visitantes llegan con un empate a ceros del fin de semana ante el Nottingham Forest, por lo que en el caso de los locales, vienen con confianza de triunfo y quieren hacer valer su estadio y la jerarquía en este enfrentamiento.

