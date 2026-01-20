Bienvenidos a todos los seguidores de Bolavip México, el día de hoy te traeremos todas las acciones del duelo de la UEFA Champions League 2025-26 del Inter vs Arsenal, dos escuadras que ya se han medido anteriormente en estas instancias. No te pierdas el minuto a minuto de este encuentro que hoy estaremos viviendo en una de las “Noches Mágicas”.
Hoy a partir de las 14:00 horas del Centro de México el equipo italiano recibe en San Siro a los líderes de la Premier League, los Gunners. Este es un duelo de punteros, ya que ambas escuadras se mantienen en el primer lugar de la tabla tanto en Inglaterra como en la Serie A, por lo que tienen para entregar un gran espectáculo en este duelo.
El equipo de casa viene de una victoria ante la Udinese el pasado sábado con un marcador de 1-0, mientras que los visitantes llegan con un empate a ceros del fin de semana ante el Nottingham Forest, por lo que en el caso de los locales, vienen con confianza de triunfo y quieren hacer valer su estadio y la jerarquía en este enfrentamiento.