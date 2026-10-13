LASK vs. Liverpool: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 2 de la Champions League

Liverpool visita a LASK este miércoles 14 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.
Liverpool llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero LASK tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 10:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
La actualidad de ambos equipos
LASK perdió 0-1 como visitante ante AEK Athens en la fecha anterior. LASK está 28° en la tabla con 0 puntos.
En su último compromiso, Liverpool ganó 2-1 como local ante Atlético de Madrid. El conjunto marcha 13° con 3 puntos.
El historial entre LASK y Liverpool
LASK y Liverpool se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 de Liverpool.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/11/2023
|Liverpool vs. LASK
|4-0
|UEFA Europa League
|21/09/2023
|LASK vs. Liverpool
|1-3
|UEFA Europa League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 13:00 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- LASK y Liverpool se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- LASK suma 0 puntos en el torneo.
- Liverpool suma 3 puntos tras vencer a Atlético de Madrid.