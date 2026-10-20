Porto vs. PSV en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Porto recibe a PSV este martes 20 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao. Ninguno de los dos llegó a sumar de verdad en esta Champions y el que pierda esta noche queda prácticamente afuera de cualquier pelea por los octavos. Hay una urgencia que se nota más allá de la tabla.
Con apenas un punto entre los dos tras la segunda fecha, este cruce funciona casi como una final anticipada para no quedar last en la fase de liga.
La actualidad de ambos equipos
El Porto llega golpeado: cayó 2-3 como visitante ante el Betis y antes había perdido 0-2 en casa frente al Manchester City. Dos derrotas, cero puntos y el puesto 30 de 36 pintan un presente complicado para un equipo que necesita reaccionar rápido si quiere meterse en zona de clasificación.
El PSV tampoco encontró el rumbo. Viene de caer 0-1 como visitante ante el RB Leipzig y antes había rescatado un empate 1-1 en casa frente al Shakhtar Donetsk. Con un punto en dos presentaciones y el 26° puesto, los neerlandeses necesitan un triunfo para no quedar demasiado lejos de los puestos que dan continuidad en el torneo.
El historial entre Porto y PSV
El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron apenas tres veces, con una victoria para cada lado y un empate. En el global de goles aparece una ligera ventaja para el PSV, que marcó cinco contra tres del Porto. El antecedente más reciente, de 2016, terminó 3-0 a favor de los neerlandeses, aunque antes de eso el Porto se había quedado con el duelo de 1993.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/07/2016
|PSV vs. Porto
|3-0
|Club Friendlies
|07/04/1993
|PSV vs. Porto
|0-1
|UEFA Champions League
|25/11/1992
|Porto vs. PSV
|2-2
|UEFA Champions League
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, ViX
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN6
- Perú: Disney+ Premium, ESPN6
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN6
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN6
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN6, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 6
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Porto y PSV se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX y FOX One.
- Porto suma 0 puntos en el torneo.
- PSV suma 1 punto en el torneo.