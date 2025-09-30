Qué partidos se juegan HOY martes 30 de septiembre por la UEFA Champions League 2025-26

Este martes 30 de septiembre inicia la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. En la primera fecha se dieron algunos resultados sorpresivos y está por verse qué ocurre tanto hoy como mañana en los distintos encuentros.

Por lo pronto, este martes van a jugar grandes candidatos como Real Madrid, Liverpool y Chelsea, entre otros equipos. El conjunto merengue viajó más de 6000 kilómetros para enfrentarse ante su rival de Kazajistán en lo que será un encuentro muy particular.

También jugará el Inter de Milán, el vigente subcampeón de la Champions League, y el Atlético de Madrid, que viene de golear por 5-2 al Real Madrid en el Derby de la ciudad. A continuación, el detalle de los nueve partidos que se disputan este martes 30 de septiembre.

Agenda de partidos de la UEFA Champions League 2025-26

Kairat Almaty vs. Real Madrid / 10:45 horas

Atalanta vs. Brujas / 10:45 horas

Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt / 13:00 horas

Chelsea vs. Benfica / 13:00 horas

Inter de Milán vs. Slavia Praga / 13:00 horas

Bodo Glimt vs. Tottenham / 13:00 horas

Galatasaray vs. Liverpool / 13:00 horas

Olympique de Marsella vs. Ajax / 13:00 horas

Pafos FC vs. Bayern Múnich / 13:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

La tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26