¿A qué hora es la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua?

Luego de tanta espera, finalmente llegó el día en el que Jake Paul tendrá su segunda pelea del año. Aunque en un primer momento se esperaba que fuera ante Gervonta Davis, lo cierto es que un cambio de planes obligó a la celebridad a escoger otro contrincante, quien finalmente fue Anthony Joshua, el excampeón del mundo que está listo para dar un verdadero espectáculo. A continuación, te contamos a qué hora se espera el gran combate que nadie se quiere perder.

En el Kaseya Center de Miami, los protagonistas aparecerán en escena para intentar dar el show del año. Aunque muchos creen que Joshua cuenta con una amplia ventaja para quedarse con el duelo, lo cierto es que Paul buscará dar la gran sorpresa de la jornada y salir del cuadrilátero con la mano en alto. Será una jornada larga, por lo que habrá que esperar un poco para que llegue la contienda principal del día.

Horario para la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua

En ese contexto, con el horario de inicio de la cartelera previsto para las 19:00hs del Centro de México, se espera que el combate estelar llegue para las 21:30hs de México, 22:30hs en Bogotá y 00:30hs de Buenos Aires. Sin embargo, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente con el resto de peleas que le darán forma a la jornada.

Toda la actividad del día podrá seguir de manera exclusiva mediante Netflix desde cualquier parte del mundo. Para aquellos que ya cuenten con una membresía no hace falta abonar ningún extra, mientras que los que no cuenten con una suscripción deberán asociarse a la plataforma para poder disfrutar el evento. Por otro lado, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas ningún detalle de lo que suceda en Florida.

