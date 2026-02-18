Qué pasa si Atlético Madrid gana, pierde o empata vs Brujas

Luego de que el Atlético de Madrid quedara en la posición 14 de la tabla general en la Champions League con 13 puntos y el Club Brujas en la 19 con 10 unidades, ambos equipos se tendrán que enfrentar en los Playoffs para buscar su clasificación a los Octavos de Final de la competencia, por lo que este miércoles 18 de febrero disputan su primer juego.

En esta ronda, se tienen que disputar un par de duelos uno como visitante y uno en casa para saber quién consigue el resultado. El segundo enfrentamiento será local el equipo que esté mejor posicionado, por lo que en este caso será el Estadio Riyadh Air Metropolitano quien reciba el juego definitorio, mientras que hoy se juega en Bélgica.

¿Qué pasa si gana el Atlético de Madrid?

En caso de que este primer encuentro lo gane el equipo de Diego Simeone, la escuadra española podrá llevarse la ventaja para cuando sea local, lo que le permitirá casi sellar su pase a la siguiente ronda, a menos de que el Brujas le remonte en el Metropolitano. Sin embargo, es muy importante que consigan vencer como visita.

¿Qué pasa si el Atleti empata?

En este juego no hay ninguna situación si el equipo iguala en el marcador, pero para la vuelta, es necesario vencer en casa para que puedan clasificar. Un empate el día de hoy podría ser también un resultado positivo, tomando en cuenta que el siguiente duelo ellos serán los locales y pueden sacar la ventaja, por lo que es un marcador que les funciona.

¿Qué pasa si pierde?

Aunque no es definitivo, porque como mencionamos, los Playoffs son a dos partidos. Es importante mencionar que una derrota le complica las cosas al equipo del “Cholo”. Ahora, para su siguiente duelo estarán obligados a remontar el marcador global, por lo que no es lo ideal, pero si pierden hoy tendrán la oportunidad de buscar el pase en casa.

