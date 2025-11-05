El Barcelona no quedó con las mejores sensaciones esta tarde en su excursión a Bélgica, luego de lo que fue la igualdad ¡3-3! ante Brujas, por la cuarta jornada de la ‘fase de liga’ de esta edición 2025/26 de la UEFA Champions League. Los ‘Culés’ sumaron en un terreno difícil, pero quedaron relegados en la tabla de posiciones en esta ronda de la competencia.

Los dirigidos por Hans-Dieter Flick pudieron anotar tres goles gracias a las conquistas de Ferrán Torres, Lamine Yamal y del griego Christos Tzolis en contra, pero los locales también los lastimaron y convirtieron tres tantos por medio del portugués Carlos Forbs (por duplicado) y del alemán Nicolo Tresoldi. Al final del juego, pudo ganarlo Brujas pero su cuarto fue anulado vía VAR.

De este modo, el equipo blaugrana extendió su irregularidad en esta campaña de Champions League: ganaron dos partidos (2-1 a Newcastle en Inglaterra y 6-1 a Olympiacos en España), empataron uno (este 3-3 con Brujas en Bélgica) y perdieron uno (por 2-1 ante París Saint-Germain en España). Así, el Barca alcanzó los 7 puntos de 12 posibles en esta edición del torneo.

Brujas, un serio rival para el Barcelona de Flick [foto: Getty]

¿Cómo quedó Barcelona en la tabla de la UEFA Champions League 2025/26?

Luego del empate cosechado en el Jan Breydel Stadium de Sint-Andries, el conjunto culé se estacionó en el ¡11°! puesto del certamen continental, fuera de las posiciones de clasificación a octavos de final (los primeros ocho ubicados). Con la igualdad ante Brujas, el elenco español quedó a dos unidades de distancia de Liverpool, el último en zona privilegiada.

¿Cómo quedó Brujas en la tabla de la UEFA Champions League 2025/26?

Al dueño de casa, los dos puntos perdidos ante Barcelona le duelen el doble: sin poder ganar este miércoles se colocaron en el 22° lugar del campeonato europeo, en zona de Playoffs al igual que su rival de turno, pero sólo con cuatro puntos cosechados, por una victoria, un empate y dos derrotas en esta campaña en la fase de liga hasta el momento.

La tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League 2025-26:

El gol de Lamine Yamal en el empate de Barcelona y Brujas en Champions: