La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 tiene un capítulo más para los fanáticos en lo que respecta a los partidos de primera ronda de esta edición. En la última semana, equipos no-mexicanos han realizado su estreno en el certamen continental y este jueves 19 de febrero se cerrarán las series de ida. A continuación, lo que nos espera para hoy.

Los resultados de la semana en la Concachampions 2026:

Tras la resolución de las primeras cinco series con presencia de la Liga MX la semana anterior, estos últimos días se han abierto la segunda tanda de llaves, con los juegos de ida:

Atlético Ottawa 0-2 Nashville SC

Nashville SC Real España 1-6 Los Ángeles FC

Los Ángeles FC Defense Force 0-5 Philadelphia Union

Philadelphia Union Universidad O&M 0-4 Cincinnati FC

Cincinnati FC Cartaginés 0-0 Vancouver Whitecaps

La semana pasada se cerraron cinco series y la próxima semana se disputarán las revanchas de estas nuevas series… más la que se iniciará esta tarde.

El trofeo que todos sueñan conseguir [Foto: Concacaf]

¿Qué partidos se juegan HOY en la Concachampions 2026?

La programación de este jueves 19 de febrero comprende un único encuentro, estipulado para el habitual ‘primer turno’ de la agenda, que hoy será el único. En el día de la fecha, Sporting San Miguelito vs. Los Ángeles Galaxy se llevará la atención de los seguidores de la Concacaf Champions Cup. Este enfrentamiento será el último de los ‘juegos de ida’ de la primera ronda.

Sporting San Miguelito, de Panamá sacó pasaje a la competencia internacional en concepto de ‘ganador del repechaje 1 de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025’. Por su parte, Los Ángeles Galaxy, de Estados Unidos, pudo clasificarse a esta edición del torneo a modo de ‘ganador del tercer puesto de la Leagues Cup 2025’. Ambos hicieron méritos deportivos para decir presente en este campeonato.

Horarios y TV del partido de HOY en la Concachampions 2026:

El único compromiso de este jueves 19 de febrero se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas del Centro de México (20.00 hora local de Panamá y 16.00 hora Los Ángeles). Con el arbitraje del reconocido árbitro hondureño Nelson Salgado, el choque copero de primera ronda tendrá lugar en el Estadio Universitario. El recinto ubicado en Penonomé, Panamá, cuenta con una capacidad de hasta ¡4700 espectadores!

El plato deportivo de la jornada contará con la transmisión exclusiva en vivo y en directo para México de la plataforma online de pago FOX One. El partido no se podrá sintonizar por televisión en ningún canal. En Panamá se podrá seguir por las pantallas de ESPN y Disney+ Premium, mientras que en Estados Unidos se podrá ver en TUDN, FOX Sports y ViX Premium.