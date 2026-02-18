Este miércoles se juegan los partidos restantes de los Playoffs de la UEFA Champions League, donde el Atlético de Madrid tendrá que visitar al Brujas en Bélgica donde ambos están en busca de la clasificación a los Octavos de Final de la competencia internacional, por lo que en este primer encuentro ambos clubes quieren salir con su mejor alineación.
Por el lado de Ivan Leko, su equipo viene de vencer al Cercle Brugge en la Belgian Pro League durante la Jornada 25 con un marcador de 1-2 a su favor, esta escuadra se coloca en el lugar 3 de la competencia y sólo está a una victoria de poder recuperar el liderato que por el momento tiene el Royale Union Saint- Gilloise.
Mientras que los de Diego Simeone, vienen de caer el fin de semana de una manera estrepitosa ante el Rayo Vallecano con un marcador de 3-0 en LaLiga de España, por lo que hasta el momento se colocan en el cuarto puesto de la competencia con apenas 45 puntos, mismos que el Villarreal, pero lejos de los 60 y 58 del Real Madrid y Barcelona.
Posible alineación del Brujas
- Simon Mignolet
- Kyriani Sabbe
- Joel Ordonez
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Aleksandar Stankovic
- Raphael Onyedika
- Hans Vanaken
- Carlos Borges
- Nicolo Tresoldi
- Mamadou Diakhon
Posible alineación del Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- Marc Pubill
- David Hancko
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Marcos Llorente
- Koke
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Álvarez
En síntesis
- Atlético de Madrid visita al Brujas este miércoles en el partido de ida de los Playoffs por un boleto a Octavos de Final.
- El Brujas llega enrachado tras vencer al Cercle Brugge, posicionándose como tercero en la liga de Bélgica.
- El conjunto de Diego Simeone busca sacudirse la derrota de 3-0 sufrida ante el Rayo Vallecano el pasado fin de semana en España.