Este miércoles se juegan los partidos restantes de los Playoffs de la UEFA Champions League, donde el Atlético de Madrid tendrá que visitar al Brujas en Bélgica donde ambos están en busca de la clasificación a los Octavos de Final de la competencia internacional, por lo que en este primer encuentro ambos clubes quieren salir con su mejor alineación.

Por el lado de Ivan Leko, su equipo viene de vencer al Cercle Brugge en la Belgian Pro League durante la Jornada 25 con un marcador de 1-2 a su favor, esta escuadra se coloca en el lugar 3 de la competencia y sólo está a una victoria de poder recuperar el liderato que por el momento tiene el Royale Union Saint- Gilloise.

Mientras que los de Diego Simeone, vienen de caer el fin de semana de una manera estrepitosa ante el Rayo Vallecano con un marcador de 3-0 en LaLiga de España, por lo que hasta el momento se colocan en el cuarto puesto de la competencia con apenas 45 puntos, mismos que el Villarreal, pero lejos de los 60 y 58 del Real Madrid y Barcelona.

Posible alineación del Brujas

Simon Mignolet

Kyriani Sabbe

Joel Ordonez

Brandon Mechele

Joaquin Seys

Aleksandar Stankovic

Raphael Onyedika

Hans Vanaken

Carlos Borges

Nicolo Tresoldi

Mamadou Diakhon

Posible alineación del Atlético de Madrid

Juan Musso

Nahuel Molina

Marc Pubill

David Hancko

Matteo Ruggeri

Giuliano Simeone

Marcos Llorente

Koke

Ademola Lookman

Antoine Griezmann

Julián Álvarez

