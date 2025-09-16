Se terminó la espera: la UEFA Champions League 2025-26 ya empezó. Por la primera jornada de la Fase de Liga, Real Madrid recibe a Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu con el objetivo de empezar de la mejor forma posible su lucha por conseguir la décimosexta orejona de toda su historia.

ver también Las alineaciones confirmadas de Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la UEFA Champions League 2025-26

Los conducidos por Xabi Alonso llegan al debut continental de una manera excepcional: tienen puntaje ideal en LaLiga de España después de ganar las cuatro primeras fechas contra Osasuna, Real Oviedo, Mallorca y Real Sociedad. Por su parte, los dirigidos por Roberto De Zerbi registran dos victorias y dos derrotas en una arranque bastante irregular por la Ligue 1 de Francia.

¿Qué pasa si Real Madrid pierde contra Marsella?

Si el Merengue pierde contra el equipo francés será un duro golpe. No significará una eliminación directa, porque recién está iniciando la Fase de Liga de esta edición de la UEFA Champions League, pero sí quedará hundido en el fondo de la tabla de posiciones, a falta de siete jornadas por disputarse. El club español tendrá tiempo de sobra para reponerse y volver a buscar los primeros lugares.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si Real Madrid y Marsella empatan?

Una igualdad contra Marsella dejará a los conducidos por Xabi Alonso con un sabor amargo. Solo sumarán un punto en la primera jornada de la Fase de Liga de esta edición de la UEFA Champions League y no aprovecharán la localía contra un irregular equipo galo. Los siete juegos que restarán en esta etapa de competición serán importantes para reponerse y pelear por un puesto que signifique la clasificación directa a Octavos de Final, evitando los Playoffs.

¿Qué pasa si Real Madrid pierde ante Marsella?

Si el Merengue gana en el Santiago Bernabéu sumará tres puntos importantísimos para su aspiración de llegar, de manera directa, a los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26. Los conducidos por Xabi Alonso quieren evitar la etapa de Playoffs y una victoria contra los franceses los ayudaría a ganar confianza para posicionarse entre los primeros lugares.

Así está la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26

Publicidad