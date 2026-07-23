El esperado duelo entre América y Chivas todavía está lejos, pero el costo de los boletos ya comenzó a dar de qué hablar entre los seguidores de ambos equipos.

La Liga MX comenzó la semana pasada y los equipos más importantes del país ya iniciaron su camino con la ilusión de pelear hasta el final por el título del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, más allá de la lucha por el campeonato, uno de los partidos que todos los aficionados esperan cada semestre es el Clásico Nacional entre América y Chivas.

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El esperado duelo se disputará el próximo 19 de septiembre, desde las 21:00 horas (CDMX), en el Estadio Azteca, por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026. Aunque todavía faltan varias semanas para el encuentro, la expectativa ya es enorme y miles de aficionados comenzaron a buscar la forma de asegurar su lugar.

Incluso antes de que salga la venta oficial de boletos, distintos sitios de reventa ya publicaron entradas para el América vs Chivas. Los precios llamaron rápidamente la atención, ya que alcanzan cifras muy elevadas y están muy por encima de lo que habitualmente cuesta asistir a un partido de la Liga MX.

Los boletos para el América vs Chivas ya alcanzan precios de hasta 72 mil pesos

De acuerdo con las publicaciones de una reconocida plataforma de reventa, los boletos para el próximo Clásico Nacional van desde 18 mil pesos, en las ubicaciones más económicas disponibles, hasta 72 mil 487 pesos en las zonas de mayor demanda.

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Lo más llamativo es que la venta oficial de entradas todavía no comenzó y ni el América ni la organización del torneo mexicano confirmaron los precios que tendrán los boletos cuando sean puestos a disposición del público.

En sintesis

América y Chivas jugarán el Clásico Nacional el 19 de septiembre en el Estadio Azteca.

jugarán el Clásico Nacional el 19 de septiembre en el Estadio Azteca. El partido por la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 comenzará a las 21:00 horas .

. Los boletos en reventa para el América vs Chivas alcanzan hasta 72 mil pesos.