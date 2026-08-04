¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Almería por el amistoso internacional?

Al-Nassr afronta un nuevo amistoso de pretemporada frente a Almería, pero Cristiano Ronaldo no estará presente.

Al-Nassr continúa con su preparación de cara al comienzo de una nueva temporada del futbol saudí. El conjunto dirigido por Angelos Postecoglou aprovecha los amistosos de pretemporada para encontrar su mejor versión futbolística y llegar en las mejores condiciones al inicio de la competencia oficial.

Publicidad

La nueva edición de la Saudi Pro League comenzará el próximo 13 de agosto, y el equipo de Cristiano Ronaldo afrontará el campeonato con un objetivo muy claro: conquistar el bicampeonato y volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

Desde las 11:00 horas de la Ciudad de México, Al-Nassr se enfrenta a Almería en un amistoso internacional que se disputa en el Estádio da Luz, ubicado en Lisboa, Portugal. El encuentro servirá para que el cuerpo técnico siga evaluando al plantel antes del debut oficial.

Sin embargo, el conjunto saudí no podrá contar con su máxima figura. El equipo que ahora dirige Angelos Postecoglou afrontará el compromiso sin Cristiano Ronaldo, quien no estará disponible para el partido de este martes.

Publicidad

¿Por qué Cristiano Ronaldo no juega hoy ante Almería?

Cristiano Ronaldo no forma parte de la convocatoria porque, tras su participación en el Mundial 2026, recibió unos días más de vacaciones. El delantero portugués continúa descansando junto a su familia antes de reincorporarse a los entrenamientos.

En sintesis