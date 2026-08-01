Noqueado brutalmente: así termino una nueva pelea de Dylan Capetillo, el heredero de Canelo Álvarez

La joven sensación del deporte esperaba brillar una vez más, pero se encontró con planes distintos por parte de su rival.

El mundo del boxeo presenció un desenlace inesperado y dramático sobre el cuadrilátero con el joven Dylan Capetillo como involuntario protagonista. El peleador de apenas 17 años, catalogado como uno de los prospectos más valiosos de Golden Boy Promotions y formado bajo la mirada de referentes como Canelo Álvarez, sufrió el primer gran golpe de su carrera profesional.

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Desde el primer asalto, el púgil mexicoamericano impuso el ritmo de la contienda con su jab y combinaciones precisas sobre el mexicano Juan Carlos Becerril. El dominio resultó abrumador durante los primeros dos capítulos, a tal punto que mandó a su oponente a la lona en el segundo episodio tras un letal ataque directo. Todo indicaba una noche de triunfo cómodo para el favorito de la velada en Las Vegas.

Así fue el nocaut que sufrió Dylan Capetillo

Sin embargo, el deporte volvió a demostrar que la confianza excesiva cuesta cara dentro de las cuerdas. A solo un segundo del cierre del tercer asalto, tras finalizar una ráfaga ofensiva, Capetillo bajó la guardia y recibió un preciso gancho de izquierda en pleno rostro. El impacto envió al nativo de Nevada a la lona de espaldas y dejó en evidencia la efectividad de la contraofensiva del tijuanense.

HUGE COMEBACK 😱



Juan Carlos Becerril KNOCKS OUT highly touted prospect Dylan Capetillo 🍿#TheFight | #RoachZepeda | Live Now on DAZN and TNT pic.twitter.com/3FIQx7ZTLK — Ring Magazine (@ringmagazine) August 1, 2026

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Aunque la joven promesa logró ponerse de pie antes del límite de la cuenta, sus piernas no respondieron ante el árbitro Thomas Taylor. Al constatar que no se encontraba en condiciones de continuar, el juez decretó el nocaut técnico definitivo a los 2:59 del tercer round. La sorpresiva resolución sentenció la primera derrota en el récord del prometedor deportista y desató la sorpresa.

Este tropiezo representa una lección de madurez temprana para la joya de la promotora en su tercera presentación como profesional. A sus 17 años, la calidad técnica exhibida antes del descuido defensivo mantiene intacta la proyección de su carrera bajo el ala de su padre y entrenador, Jorge Capetillo. El aprendizaje le servirá al joven talento para corregir falencias y encarar la reconstrucción de su camino hacia los primeros planos.

En síntesis

El boxeador Dylan Capetillo de 17 años sufrió la primera derrota de su carrera profesional.

de 17 años sufrió la primera derrota de su carrera profesional. El réferi Thomas Taylor decretó el nocaut técnico en el tercer asalto del combate.

decretó el nocaut técnico en el tercer asalto del combate. El rival mexicano Juan Carlos Becerril consiguió el triunfo definitivo tras derribar a Capetillo.