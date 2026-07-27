La temporada 2026-27 de la Liga MX está en marcha con el desarrollo del Apertura 2026. Los 18 equipos de la Primera Divsión de México ya luchan por el título de la máxima categoría pero a su vez también trabajan en las altas y bajas de la plantilla.

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Y un equipo que podría tener una baja en las próximas semanas es Chivas con la posible salida del atacante Brian Gutiérrez. Con 23 años, el futbolista que fue parte de la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana podría jugar en Europa.

Quien reveló esta información fue el periodista César Luis Merlo en un video en su canal personal de YouTube: “El que yo no descarto y que quizás se pueda terminar yendo es Brian Gutiérrez a Francia porque aún existe el interés de un club que tengo entendido que lo viene siguiendo y que puede bajar una oferta en las próximas semanas“.

Brian Gutiérrez fue parte del Mundial 2026 con la Selección Mexicana. [Foto: Getty Images]

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Pese a la irregularidad que ha vivido en los últimos meses, Gutiérrez sigue siendo uno de los jóvenes mexicanos con mayor proyección. de hecho, recientemente fue reconocido tras ser elegido Novato del Año en el Balón de Oro 2025-2026 de la Primera División de México.

Esta proyección no condice que sus participación en el certamen internacional que terminó hace apenas unos días. De los 5 partidos que jugó el Tri, jugó 4 y solo en 2 fue titular, ante Sudáfrica y Corea del Sur, los primeros partidos del equipo. No jugó contra República Checa, contra Ecuador disputó 32 minutos y ante Inglaterra 29.

¿Cómo está siendo el paso de Brian Gutiérrez en Chivas?

Desde su arribo a inicios de este año desde Chicago Fire de Estados Unidos, el futbolista fue parte de 19 compromisos con el equipo, siendo titular en 10 de los mismos. Marcó 2 goles y 2 realizó 2 asistencias, aunque su aporte más importante pasa por la elaboración y generación de juego.

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En síntesis