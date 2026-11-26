El encuentro entre Pachuca y Chivas por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 no contará con transmisión por televisión abierta en México debido a la programación de FOX, que ese jueves tendrá compromisos de la NFL por el Día de Acción de Gracias. Por este motivo, el partido será exclusivo de FOX+, en televisión de paga, y FOX One, vía streaming.

Los Tuzos del Pachuca y las Chivas Rayadas del Guadalajara protagonizan este jueves 26 de noviembre el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro arranca en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Hidalgo.

Publicidad

Este cruce enfrenta al octavo clasificado contra el superlíder del certamen en el primer episodio de la llave, previo a la vuelta del domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron. A pesar de tratarse de uno de los partidos más atractivos de la Fiesta Grande y de involucrar a uno de los clubes más populares del país, los aficionados que sintonizan cadenas gratuitas como Canal 5 o Azteca 7 encontrarán que el duelo no forma parte de la programación abierta.

Razones detrás de la ausencia en televisión gratuita en México

El motivo por el cual el primer capítulo de esta eliminatoria no se emite en señal libre responde directamente a la distribución individual de derechos televisivos en la Liga MX:

Exclusividad de localía de los Tuzos: Al disputarse el compromiso de ida en territorio hidalguense, la comercialización de la señal pertenece al Club Pachuca. La directiva mantiene un contrato vigente de exclusividad con el ecosistema de FOX para todos sus juegos en casa.

Al disputarse el compromiso de ida en territorio hidalguense, la comercialización de la señal pertenece al Club Pachuca. La directiva mantiene un contrato vigente de exclusividad con el ecosistema de para todos sus juegos en casa. Modelo restringido en fases finales: Dichos acuerdos comerciales aplican tanto para la fase regular como para los encuentros de Liguilla disputados en el Estadio Hidalgo, relegando la emisión exclusivamente a la televisión por cable y plataformas digitales de suscripción.

Publicidad

Vías oficiales para sintonizar el partido en vivo

Para los seguidores en territorio mexicano que desean seguir cada minuto de este enfrentamiento en la Bella Airosa, las alternativas confirmadas son:

Televisión de Paga: FOX y FOX+.

FOX y FOX+. Streaming Online: FOX One.

El panorama futbolístico de Tuzos y Rojiblancos

El conjunto hidalguense llega a esta cita ubicado en la octava posición de la tabla general con 25 puntos. Respaldado por una inercia positiva de cuatro victorias consecutivas en el cierre de la etapa regular, el cuadro de Pachuca sabe que el criterio de desempate por posición en la tabla favorece a su rival, por lo que necesita sacar ventaja como local antes de viajar a Guadalajara.

Publicidad

En la otra acera, el Guadalajara dirigido por Gabriel Milito aterriza en Hidalgo tras firmar una fase regular sobresaliente que lo colocó como líder absoluto con 33 unidades. Con la ventaja deportiva de avanzar en caso de igualdad en el marcador global, el Rebaño Sagrado buscará sostener su solidez fuera de casa —donde ya empató 1-1 ante este mismo adversario en la Jornada 6— para encarrilar su boleto a las semifinales.

En sintesis