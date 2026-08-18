Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 4 del Apertura 2026

Este lunes terminó una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y, de a poco, comienza a acomodarse la tabla de posiciones. Con cuatro fechas disputadas, algunos equipos ya empiezan a marcar diferencias tanto en la pelea por los primeros lugares como en la lucha por cumplir con otros objetivos establecidos para la temporada.
Por el momento, hay dos líderes tras los primeros cuatro partidos: América y Xolos de Tijuana. Ambos se mantienen invictos en el certamen, con tres victorias y un empate cada uno, resultados que les permiten ubicarse en la parte alta de la clasificación.
Además de la pelea por los primeros puestos, otro de los focos de atención del Apertura 2026 pasa por el cumplimiento de la Regla de Menores. Esta normativa busca que los clubes les den participación a futbolistas jóvenes elegibles durante el campeonato, con el objetivo de impulsar su desarrollo y generar nuevas oportunidades para las futuras figuras del fútbol mexicano.
Para completar el requisito establecido por la Liga MX, los equipos deberán acumular 1.170 minutos con jugadores que cumplan las condiciones de edad fijadas por el reglamento. Aquellos clubes que no alcancen esa cifra al finalizar el torneo podrían recibir una sanción, por lo que cada minuto comienza a tomar especial importancia.
Así marcha la tabla de la Regla de Menores
|Posición
|Club
|Minutos acumulados
|Minutos restantes
|1
|Club Tijuana
|736
|434
|2
|América
|686
|484
|3
|Necaxa
|610
|560
|4
|Pachuca
|508
|662
|5
|Atlante
|482
|688
|6
|Atlas
|466
|704
|7
|Universidad Nacional
|442
|728
|8
|Atlético de San Luis
|360
|810
|9
|Toluca
|285
|885
|10
|Cruz Azul
|252
|918
|11
|Tigres de la U.A.N.L.
|182
|988
|12
|Gallos Blancos de Querétaro
|181
|989
|13
|Guadalajara
|118
|1.052
|14
|León
|116
|1.054
|15
|Puebla
|116
|1.054
|16
|FC Juárez
|76
|1.094
|17
|Rayados de Monterrey
|75
|1.095
|18
|Santos Laguna
|62
|1.108
Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras la victoria de Puebla vs Pachuca
En sintesis
- América y Xolos de Tijuana lideran la Liga MX invictos con 10 puntos en cuatro jornadas.
- Regla de Menores exige a los clubes acumular 1.170 minutos con jugadores jóvenes en el torneo.
- Club Tijuana encabeza la tabla de la Regla de Menores con 736 minutos acumulados.