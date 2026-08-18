¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones del Al- Diriyah vs. Al-Nassr por la King’s Cup 2026

El equipo de Cristiano Ronaldo quiere seguir por el buen camino tras debutar en la liga de Arabia Saudita con una victoria.

Al-Nassr se prepara para afrontar un nuevo desafío en el inicio de la temporada. Después de comenzar su camino en la Saudi Pro League con una victoria, el conjunto dirigido por Ange Postecoglou ahora cambia el chip y pone el foco en la King’s Cup de Arabia Saudita.

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El rival será Al-Diriyah, duelo correspondiente a los dieciseisavos de final. Al tratarse de un partido único, no habrá revancha para corregir errores, por lo que Al-Nassr buscará imponer su jerarquía y continuar avanzando en una competición que también aparece entre sus objetivos de la temporada.

El gran interrogante vuelve a ser Cristiano Ronaldo. El portugués todavía no tuvo minutos en el debut en la temporada y su participación en este encuentro tampoco estaría asegurada. El delantero se reincorporó recientemente a los entrenamientos luego de varias semanas de descanso y todavía continúa trabajando para recuperar su mejor condición física.

Por esta razón, Postecoglou podría volver a reservar a su principal figura y esperar hasta la próxima jornada de la Saudi Pro League para darle sus primeros minutos oficiales de la temporada.

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Alineación de Al-Nassr para la King’s Cup

Bento

Boushal

Iñigo Martínez

Simakan

Al Nasser

Yahya

Samu Costa

Ângelo Gabriel

Sadio Mané

João Félix

Al-Hadan

En sintesis