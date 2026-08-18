Dónde ver EN VIVO Al-Diriyah vs. Al-Nassr por la King’s Cup 2026: canales de TV y streaming

Al-Diriyah y Al-Nassr se enfrentan este martes 18 de agosto por los 32avos de final de la King's Cup 2026. El conjunto de Riad buscará avanzar de ronda tras comenzar la temporada con una victoria en la Saudi Pro League.

Al-Diriyah y Al-Nassr se enfrentan este martes 18 de agosto por el partido correspondiente a los dieciseisavos de final (Round of 32) de la King’s Cup 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Príncipe Faisal bin Fahd y comienza a partir de las 12:00 hs (Tiempo del Centro de México).

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Este compromiso marca el debut de ambos equipos en el torneo de copa de Arabia Saudita. Al-Nassr, encabezado por Cristiano Ronaldo y sus grandes figuras internacionales, busca iniciar el certamen con el pie derecho y avanzar sin sobresaltos ante un aguerrido rival local.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Al-Diriyah y Al-Nassr de este martes 18 de agosto por la King’s Cup de Arabia Saudita se puede ver en México de manera exclusiva vía streaming a través de la plataforma de FOX One y la app de OneFootball.

México: FOX One y OneFootball

FOX One y OneFootball Centroamérica: FOX One

FOX One Sudamérica: Marca Gol / SSC (a confirmar)

Marca Gol / SSC (a confirmar) Estados Unidos: FOX Deportes, FOX Soccer Plus y FOX Sports App

FOX Deportes, FOX Soccer Plus y FOX Sports App España: DAZN y Movistar Liga de Campeones

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, Al-Diriyah llega a este cruce copero buscando dar el gran golpe del torneo. El equipo sabe que no sale como favorito ante un rival de jerarquía estelar, pero intentará hacerse fuerte en bloque defensivo y aprovechar los espacios al contragolpe para complacer a su afición.

Por su parte, el Al-Nassr afronta esta competencia con la máxima exigencia tras arrancar su temporada en la liga. La escuadra dirigida por Ange Postecoglou buscará imponer su volumen de juego ofensivo y la contundencia de sus atacantes para sellar rápidamente el boleto a la siguiente ronda de la King’s Cup.

En sintesis

Al-Diriyah y Al-Nassr juegan este martes 18 de agosto en la King’s Cup.

juegan este martes 18 de agosto en la King’s Cup. Cristiano Ronaldo lidera al Al-Nassr en su debut en el Estadio Príncipe Faisal.

lidera al Al-Nassr en su debut en el Estadio Príncipe Faisal. FOX One y OneFootball transmiten el partido en vivo por streaming para México.