Stade Rennais no prestó a Maxime Paredes con México Sub 17

El jugador estaba contemplado en la convocatoria de México Sub 17, pero no lo dejaron en Europa.

El próximo 21 de noviembre, la Selección Mexicana Sub 17 irá al Mundial y disputará su primer partido en Qatar 2026 ante Romania. La escuadra nacional ya se está preparando y su camino se está trabajando de manera continua. Es por ello que el director de Selecciones Nacionales, Andrés Lillini salió a buscar a los mexicanos en el extranjero.

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Uno de los elegidos para que representara a esta escuadra sería Maxime Paredes, un futbolista franco mexicano que juega en las categorías juveniles del Stade Rennais FC, especialmente con la U19. Lamentablemente, este lunes se dio a conocer la noticia de que el jugador no será considerado por el equipo nacional rumbo a esta competencia.

¿Por qué ya no jugará con México?

Y es que de acuerdo con lo mencionado por Jóvenes Futbolistas MX, el jugador estaba deseando poder llegar a esta escuadra para tener un crecimiento diferente, pero en esta ocasión el cuadro francés decidió frenar la llegada de Maxime, por lo que seguramente no podrá ser contemplado para esta Copa del Mundo que se avecina.

Hay que recordar que no es el único mexicano con un par de nacionalidades que han estado buscando para la plantilla, pero ese mismo freno puso el AC Milan cuando se intentó incluir a Matteo Zanacca. El propio Lillini habría mencionado que ambos ya estaban decididos e incluso todo hablado con las familias, pero fueron los clubes quienes no se lo permitieron.

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México formará parte del Grupo K, donde tendrá que enfrentarse a rivales como Camerún, Romania y Venezuela.

En síntesis