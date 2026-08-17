Olympiacos puja por quedarse con Armando González y se abrió el debate sobre si el mexicano debe aceptar ir a Grecia o no.

Es la gran pregunta que se hacen muchos expertos y aficionados del futbol nacional, no solo de Chivas. Olympiacos realizó una segunda oferta por Armando González y puja por quedarse con el delantero mexicano, pero todavía no hay nada confirmado.

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‘Hormiga’ no jugó ni un minuto este domingo en la victoria de Chivas ante Santos Laguna por decisión de Gabriel Milito. Por esta situación alrededor de Armando González, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos dé su punto de vista sobre si el mexicano debería quedarse en el Rebaño o aceptar la oferta de Olympiacos.

De acuerdo al veredicto de la IA, ‘Hormiga’ González tendría que darle el sí al equipo griego y viajar a Europa. La respuesta la explica en tres ítems fundamentales.

El análisis de la IA

El tren de Europa rara vez pasa dos veces: Esperar una “mejor oferta” proveniente de ligas top (como España o Inglaterra) directamente desde la Liga MX suele ser irreal debido a las pretensiones económicas de las directivas mexicanas.

Esperar una “mejor oferta” proveniente de ligas top (como España o Inglaterra) directamente desde la Liga MX suele ser irreal debido a las pretensiones económicas de las directivas mexicanas. Superar el “bloqueo” de cláusula: Chivas acostumbra a tasar a sus canteranos a precios elevados (alrededor de 15 millones de euros), lo que ahuyenta a clubes de ligas top. Si Olympiacos logra llegar a un acuerdo económico satisfactorio para Chivas conservando un porcentaje de futura venta, es la vía de salida más viable.

Chivas acostumbra a tasar a sus canteranos a precios elevados (alrededor de 15 millones de euros), lo que ahuyenta a clubes de ligas top. Si Olympiacos logra llegar a un acuerdo económico satisfactorio para Chivas conservando un porcentaje de futura venta, es la vía de salida más viable. Desarrollo competitivo: El roce europeo contra defensas continentales acelera el crecimiento de un delantero de 23 años.

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Armando González en el Mundial 2026 (Getty Images)

Posterior a este análisis se le hizo una nueva pregunta a la Inteligencia Artificial sobre qué diferencias ve entre la Liga MX y el futbol de Grecia. Según ‘Gemini’, la clave es que, al jugar en Olympiacos, Armando González sería mucho más visto por otros equipos europeos más importantes que haciéndolo en México.

Competición UEFA: Jugar en Grecia te da acceso a la UEFA Champions League , Europa League y Conference League . Enfrentar a clubes de las mejores ligas del mundo (Inglaterra, España, Italia, Alemania) otorga una exposición que la Liga MX o la Concachampions no pueden replicar.

Jugar en Grecia te da acceso a la , y . Enfrentar a clubes de las mejores ligas del mundo (Inglaterra, España, Italia, Alemania) otorga una exposición que la Liga MX o la Concachampions no pueden replicar. Red de visores: Los grandes clubes de las “Cinco Grandes Ligas” monitorean constantemente los torneos continentales de la UEFA. Destacar en un partido de Europa League ante un club de Premier League te pone de inmediato en el radar del máximo nivel mundial.

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“Si bien el torneo local griego en general puede no ser drásticamente superior a la Liga MX en calidad media, el entorno competitivo de Olympiacos (presión de títulos + torneos UEFA) y la plataforma de exportación hacen que sea un salto cualitativo indispensable para cualquier jugador con aspiraciones europeas“, aseguró la IA.

En síntesis