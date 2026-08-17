El nuevo refuerzo de Rayados proveniente de Palmeiras

El conjunto de Monterrey ya tiene un jugador brasileño en su equipo proveniente del Palmeiras.

Últimamente en la Liga MX el interés por los jugadores brasileños ha sido demasiado relevante. No sólo en los primeros equipos, sino que desde las fuerzas básicas se ha ido dando la oportunidad, con la idea de que puedan llegar más adelante a primera.

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¿Quién es Fernando Gabriel? Nuevo refuerzo de Rayados

En este tenor, el día de hoy se dio a conocer que Rayados sería uno de esos clubes que buscaría incorporar a un jugador brasileño en sus fuerzas básicas. Su nombre es Fernando Gabriel, quien es reconocido por ser una de las promesas que se desarrolló en Palmeiras.

De acuerdo con la información que comparte la agencia de jugadores Ais Football, el jugador de 18 años estaría llegando al conjunto regiomontano en calidad de préstamo por un año con opción a compra y tendrá su primera experiencia fuera de su país.

La nueva incorporación del cuadro de Monterrey tiene la capacidad de desarrollarse en el terreno de juego como mediocampista y lateral. Sin embargo, debido a que las plazas de No Formados en México, en caso de sobresalir, no podría ir al primer equipo.

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Por el momento se mantendrá en el equipo de la Sub 21 con la idea de destacar de la mejor manera y más adelante comenzar a ganarse un lugar en el equipo de Matías Almeyda en caso de que se solucione el tema de los extranjeros dentro de la plantilla.

En síntesis