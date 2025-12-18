Miguel “Piojo” Herrera no logró cumplir con las expectativas durante su experiencia internacional al frente de la Selección de Costa Rica. El entrenador mexicano finalizó su etapa luego de no alcanzar el principal objetivo trazado por la federación: clasificar al Mundial 2026, lo que marcó un cierre anticipado a un proyecto que había generado ilusión.

Semanas después de su salida, el técnico habló con Claro Sports y realizó una fuerte autocrítica sobre lo ocurrido. Herrera reconoció que el paso por el seleccionado centroamericano fue uno de los momentos más complejos de su carrera, especialmente por las altas expectativas que se habían generado desde su llegada.

“Mi proceso más triste es este”, confesó el Piojo, dejando en claro que el desenlace lo golpeó a nivel profesional y personal. El entrenador admitió que esperaba estar a la altura del desafío y poder llevar a Costa Rica a la Copa del Mundo que se disputará el próximo año, algo que finalmente no pudo concretar.

Tras cerrar su etapa internacional, Herrera ya se encuentra de regreso en México y con la mirada puesta en el futuro. El estratega aseguró que está abierto a escuchar nuevas propuestas para volver a dirigir y no descarta en absoluto un regreso a la Liga MX, escenario donde ha tenido sus mayores éxitos.

Las declaraciones de Herrera

También en charla con Claro Sports, el Piojo reveló que existe un club al que le tiene un cariño especial y al que aceptaría sin dudar: “El único equipo al que no le diría que no”, señaló entre risas, dejando entrever su cercanía emocional con esa institución.

Herrera confesó que le gustaría dirigir al Atlante en su regreso a la Primera División a partir del Apertura 2026. El entrenador está profundamente identificado con los Potros, club en el que tuvo dos etapas como jugador, primero entre 1989 y 1990 y posteriormente de 1991 a 1995, una historia que podría volver a cruzarse en esta nueva etapa de su carrera.

