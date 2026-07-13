¿Por qué América juega hasta agosto en el Estadio Azteca como local?

Fue en el Clausura 2026, cuando el Club América disputó su juego ante Cruz Azul en el Estadio Azteca, el cual recién abría sus puertas después de haber sido remodelado para la Copa del Mundo. Sin embargo, se esperaba que este torneo empezara jugando en su casa, pero no, sino que la escuadra regresará a este recinto en el mes de agosto.

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El próximo sábado 18 de julio, el conjunto azulcrema regresa a la actividad de la Liga MX para comenzar el Apertura 2026, pero en esta ocasión en su primer duelo ante Querétaro le tocará jugar como visitante, por lo que ese enfrentamiento tendrá que disputarse en el Estadio Corregidora y tendrán que seguir esperando.

Pese a que el día de hoy, TVC Deportes dio a conocer que tras acabarse los partidos en el Estadio Banorte, el América ya había recuperado el recinto para jugar, cabe mencionar que la misma fuente afirma que le harán todavía algunos ajustes a lo que pidió la FIFA en su momento y además tendrán que colocar los nuevos colores del Atlante.

¿Por qué América tardará en jugar como local?

Y es que aunado a esto que se mencionó, el hecho de que el cuadro azulgrana regrese a este estadio, hará que tengan la segunda fecha como locales, retrasando así la localía de la escuadra azulcrema. La segunda jornada el equipo de Los Potros la jugará precisamente ante las Águilas, por lo sí estarán en el Coloso de Santa Úrsula, pero de visitantes.

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¿Hasta cuándo juega América en el Azteca?

De esta manera, el duelo del domingo 2 de agosto ante Santos Laguna, será el primer enfrentamiento que disputen como locales, cerca de un mes de competencia sin poder jugar ahí con los colores azulcremas. Ahora, tendrán que esperar hasta la Jornada 3 para poder retomar su casa, después del conjunto del Atlante.

En síntesis