Dónde ver el América Femenil vs Rayadas por la Final del Clausura 2026

Este domingo llega la Gran Final de la Liga MX Femenil por el Clausura 2026, donde el Club América tendrá que recibir a Rayadas de Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes. De nueva cuenta, el equipo de Ángel Villacampa llega una Final los fantasmas de las que ha perdido empiezan a regresar previo a este duelo.

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Y es que en el duelo de ida, se vinieron con la derrota de 1-0, por lo que ahora tendrán que remontar el marcador en su casa si quieren levantar su tercer título. Por otro lado, las regias saben lo que es enfrentarse también a este equipo y vencerlo en estas instancias, peleando así por su cuarta corona en este torneo donde llevan las de ganar.

Uno de los problemas principales para este duelo es el horario del encuentro, ya que será en pleno rayo del sol a mediodía. Sin embargo, el América ya enfrentó a Toluca en ese mismo horario venciéndolas en su casa. Aquí las condiciones estarían a favor de las locales y no precisamente de las visitantes, pero todo puede pasar.

¿Cuándo y a qué hora es la Final de América vs Rayadas?

El encuentro se llevará a cabo este domingo 17 de mayo del 2026 a las 12:00 horas del Centro de México en el Estadio Azulcrema. Este será el duelo definitivo donde conoceremos a las nuevas campeonas de la Liga MX Femenil para este torneo, por lo que hay diferentes maneras de poder ver este partido y por diferentes plataformas.

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¿Dónde ver la Final de la Liga MX Femenil?

Habrá diversas maneras de seguirlo en vivo: la primera es mediante las redes sociales de la Liga MX Femenil, tanto en Facebook, TikTok, como YouTube; la segunda es a través de la plataforma de streaming de ViX; y finalmente por el canal de Miguel Layún de Layvtime, por lo que son las opciones que se manejan hasta ahora.

En síntesis