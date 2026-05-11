Por qué América Femenil habría solicitado ese horario para la Final

Hace unos minutos se dieron a conocer de manera oficial las fechas y horarios de la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde el Club América se enfrentará a Rayadas. Aunque la ida se disputará en el Estadio BBVA el próximo jueves 14 de mayo a las 21:20 horas; la vuelta será en el Estadio Ciudad de los Deportes el domingo 17 a las 12:00 horas.

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La semifinal de vuelta ante Toluca se disputó a esta hora y una de las quejas que tuvo la afición fue que era un horario complicado para ambos equipos por a sensación térmica y el clima en la Ciudad de México, ya que no eran horarios habituales para los partidos e incluso las futbolistas mencionaron que no cumplían las 72 horas de descanso con esa hora.

Sin embargo, por los diversos eventos deportivos que hubo en ese fin de semana se tuvieron que ajustar, el tema es que ahora se hará igual y hay un par de razones por las cuales se habría tomado la decisión de que se dispute al mediodía y aunque aún así no cumplen con el tiempo de descanso, era una opción viable.

¿Por qué América jugará al mediodía la Final?

Tras darse a conocer este horario para la Final, la afición se mostró molesta con el horario, de nueva cuenta, puesto que solicitaban que fuera en lunes, ya que por las semifinales varoniles en la CDMX no se permiten disputar dos encuentros a la misma hora, pero esto no beneficiaba al América Femenil, ya que el miércoles 20 disputa su duelo de la Women’s Champions Cup.

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Por estas situaciones no se podría jugar en otro horario ni el domingo, ni el lunes, puesto que no cumplirían con el tiempo estimado para que se jugara otro partido con las azulcremas. Es por ello que también el equipo habría aceptado la idea de que se repitiera el horario aún cuando las condiciones climatológicas pudieran afectar.

En síntesis