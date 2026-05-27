El Club América ha hecho historia no sólo en la propia Liga MX Femenil, sino también en la Concacaf W Champions Cup al convertirse en el primer equipo nacional en poder conseguir este campeonato, pero la afición se encuentra molesta con el Máximo Organismo por una omisión que hicieron respecto a este logro.

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Han pasado ya cuatro días desde que el equipo azulcrema se coronó campeón de la Concachampions, no sólo siendo el único equipo mexicano en conseguirlo, sino que además obtuvo el boleto a la Intercontinental y son las primeras en clasificar a un Mundial de Clubes para 2028, por lo que es una proeza que no se podría dejar pasar.

Liga MX Femenil no felicitó al América

Sin embargo, hasta ahora la afición azulcrema se encuentra muy molesta porque las redes sociales de la Liga MX Femenil no han hecho ningún posteo especial para las futbolistas que obtuvieron este logro, tomando en cuenta que es el primer equipo de esta competencia que puede conseguir el título en la segunda edición.

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Además, la plantilla de Ángel Villacampa habría dejado atrás a las actuales campeonas, el Gotham FC, eliminándolas en el Final Four, por lo que merecían ese reconocimiento. Sin embargo, es algo que no ha llegado hasta el momento y los azulcremas han manifestado su inconformidad por no tenerlas en cuenta a pesar de este hito.

En las últimas semanas se ha hablado mucho del potencial que tiene la liga en cuestión de ser la más vista, por lo que un acontecimiento así sería clave para que puedan atraer el talento de otras jugadoras a nivel mundial, por lo que sí extraña que no hayan aprovechado que el América hizo historia, para poder enaltecer la competencia mexicana.

En síntesis

El Club América se coronó campeón de la Concacaf W Champions Cup ante Gotham FC.

se coronó campeón de la ante Gotham FC. La escuadra obtuvo el pase a la Intercontinental y al Mundial de Clubes 2028 .

. La afición critica a la Liga MX Femenil por omitir felicitaciones tras cuatro días.