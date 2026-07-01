Anuncian 2 bajas en América Femenil y nuevos cambios

Después de que el América Femenil se consagraran campeonas de la Liga MX en el Clausura 2026 y se llevaran el título de la Concacaf W Champions Cup, el cuadro de Ángel Villacampa se clasificó al Mundial de Clubes y a la Copa Intercontinental, por lo que necesitaba hacer una nueva estructura para estas nuevas competencias que se vienen.

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Aunque ya habían anunciado la baja de Sandra Paños se esperaban otras modificaciones en el cuadro y el día de hoy se tomaron todas esas decisiones para hacerlas públicas. Es por ello que ahora confirmaron un par de bajas de la plantilla y dos incorporaciones que se harán, sumándole cambios reglamentarios por situaciones extra cancha.

Altas, bajas y cambios al reglamento en América Femenil

Mediante sus redes sociales, las Águilas anunciaron la baja de Chidinma Okeke, la futbolista que fuera clave para este equipo termina por salir de la plantilla después de las lesiones que la aquejaron. Por lo que ahora, revelaron que tendrán a una de las mejores laterales en la plantilla y se confirmó ahora sí la llegada de la mexicana Karol Bernal.

Con esta baja el equipo azulcrema tendrá un par de plazas de No Formadas en México liberadas. Pero eso no es todo, sino que confirmaron también la destitución de Luis Fuentes como director deportivo y se anuncia la llegada de Lucía Rodríguez, quien ya estaba en la plantilla de la Sub 19, pero ahora asume este nuevo cargo.

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Aunque se borró la publicación en el canal de América Femenil, se actualizó con otra llegada, la de la portera mexicana, Celeste Espino, quien ahora llega como opción en el arco. Pero tampoco serían todos los cambios, sino que la situación ocurrida con Fuentes traería otra modificación en la plantilla a nivel reglamentario.

De acuerdo con el periodista Jonatan Peña, el rumor de una relación de pareja de Fuentes con personal del equipo habría generado un problema más grande que escaló a los juzgados entre él y su pareja y que lo hicieron público en TV Notas. Por lo que ahora la directiva azulcrema prohibiría las relaciones personales dentro del plantel.

En síntesis

Ángel Villacampa mantendrá la dirección técnica de América Femenil para el Mundial de Clubes.

mantendrá la dirección técnica de América Femenil para el Mundial de Clubes. Chidinma Okeke causa baja oficial del plantel de las Águilas debido a constantes lesiones.

causa baja oficial del plantel de las Águilas debido a constantes lesiones. Karol Bernal fue confirmada como la nueva incorporación mexicana en la posición de lateral.