La esperada noticia que confirmó el América Femenil de cara al Apertura 2026

Pese a ser las actuales campeonas de la Liga MX Femenil y levantar el primer título de un equipo mexicano en la Concacaf W Champions Cup, el Club América aún tenía una incertidumbre de cara al Apertura 2026, ya que había movimientos respecto a las sedes por cuestiones de logística y todo apuntaba a que irían de vuelta a Coapa.

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Sin embargo, hay que mencionar que aún con las mejoras que le hicieron a las canchas en el Nido, no estaban al nivel para poder disputar los juegos de la primera división; para empezar, la capacidad no era la idónea para albergar a la afición americanista y tenían que respetar los abonos que ya se han vendido para este torneo.

La sede oficial de América Femenil para el Apertura 2026

En cuanto a las condiciones de la cancha, también mencionemos que en estancias de Liguilla requieren del VAR, algo que en infraestructura no se puede en Coapa. Es por ello que de acuerdo con la información del periodista Bruno Hernández, se confirma que América Femenil estará jugando como local durante todo el torneo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

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Y es que la duda estaba porque se hablaba de un posible regreso del conjunto de Cruz Azul a esta sede, sin embargo, lograron llegar a un acuerdo con el Estadio Banorte (Azteca) y de esa manera la escuadra celeste varonil logró mantenerse en el Coloso de Santa Úrsula, dejando el camino para que las campeonas puedan jugar ahí.

Hasta el momento no se ha revelado el calendario oficial, para saber cuáles serán los partidos que se disputarán en este recinto, por lo que el próximo jueves 23 de julio se revelará y podremos conocer los horarios en los que juega y los rivales a quienes se enfrentará en el Estadio Azulcrema en busca de pelear de nueva cuenta un título.

En síntesis

Club América Femenil j ugará de local en el Estadio Ciudad de los Deportes .

ugará de local en el . Cruz Azul jugará sus partidos como local en el Estadio Banorte .

jugará sus partidos como local en el . El calendario oficial se revelará el próximo jueves 23 de julio.