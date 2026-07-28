Los únicos 3 partidos que el América Femenil jugará en el Estadio Azteca

Son 7 partidos los que juega América Femenil como locales, pero sólo 3 de ellos serán en el Estadio Banorte. Te contamos cuáles.

Aunque ya se había dado a conocer de manera oficial el calendario del Club América Femenil para el Apertura 2026, por el tema de los problemas de logística con las sedes, se desconocía en dónde se jugarían los partidos que tendrían las actuales campeonas como locales. Y este martes se confirmaron los duelos que se jugarán en el Estadio Banorte (Azteca) y en Coapa.

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Debido a que hay tres clubes varoniles que juegan en el Coloso de Santa Úrsula, el cuadro azulcrema tendrá que jugar sólo algunos partidos en este recinto, siendo los menos. Y es que en este torneo siete juegos disputarán como locales, por lo que el resto tendrán que jugarlos en la Cancha Centenario en Coapa, donde antes disputaban sus encuentros.

¿En qué sedes jugará América Femenil?

De esta manera, en sus redes sociales confirmaron que los encuentros se disputarán en cada una de las sedes de la siguiente manera:

América vs Cruz Azul (8 agosto) Estadio Banorte

(8 agosto) Estadio Banorte América vs Puebla (15 agosto) Cancha Centenario

(15 agosto) Cancha Centenario América vs Tijuana (30 agosto) Cancha Centenario

(30 agosto) Cancha Centenario América vs Tigres (13 septiembre) Estadio Banorte

(13 septiembre) Estadio Banorte América vs Atlas (20 septiembre) Cancha Centenario

(20 septiembre) Cancha Centenario América vs Pachuca (18 octubre) Estadio Banorte

(18 octubre) Estadio Banorte América vs Atlante (1 noviembre) Cancha Centenario

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Así que en el torneo tres juegos, ante Cruz Azul, Tigres y Pachuca se jugarán en el Azteca; mientras que frente a Puebla, Xolas, Atlas y Atlante estarán en Coapa. El tema aquí es que las campeonas merecían un estadio y no sólo en las instalaciones del club, sobre todo porque el título que consiguieron en el Clausura 2026 lo hicieron en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El problema es que este recinto no estaba en óptimas condiciones, por lo que ni Cruz Azul varonil, ni América femenil podrían jugar ahí. Dependiendo de lo que se pueda ver a lo largo de la temporada se tomarían algunas decisiones más adelante para que el conjunto pueda recibir a toda su afición y no sólo en espacios tan pequeños.

En síntesis

Club América Femenil jugará sus partidos locales en el Estadio Banorte y Coapa .

jugará sus partidos locales en el y . Tres juegos serán en el Azteca contra Cruz Azul , Tigres y Pachuca .

serán en el Azteca contra , y . Cuatro partidos del Apertura 2026 se disputarán en la Cancha Centenario en Coapa.