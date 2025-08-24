Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate de Pumas UNAM y victoria de América

El Apertura 2025 sigue a paso firme y este domingo 24 de agosto se cerró la Jornada 6 con dos partidos. En esta ocasión dos conjuntos capitalinos tuvieron acción y obtuvieron resultados dispares. Mientras Pumas UNAM igualó 0-0 en casa ante Puebla, América venció 4-2 en su visita a Atlas.

Los resultados del domingo en el Torneo Apertura 2025:

Este domingo hubo apenas dos cotejos y hubo trámites muy diferentes. Mientras en el Estadio Olímpico Universitario no hubo emociones, en el Estadio Jalisco hubo acción hasta el último minuto.

Pumas UNAM 0-0 Puebla

Atlas 2-4 América (Del Prete-González / Rodríguez-Fidalgo-Saint Maximin-Dávila)

Los Universitarios y la Franja aburrieron en un pálido duelo en Ciudad de México, pero Zorros y Águilas regalaron un entretenido encuentro que culminó en la victoria de los visitantes.

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, hay un único líder de la tabla de posiciones con 15 puntos que es Rayados, le siguen Cruz Azul y América con 14 unidades cerrando el podio. Con 13 aparece Pachuca y con 10 figuran Tigres UANL como Toluca.

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¿Qué partidos se jugarán este viernes 29 de agosto en la Liga MX?

La Jornada 6 ya terminó y el próximo viernes 29 de agosto iniciará la Jornada 7 con tres compromisos:

