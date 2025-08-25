En el Club América había muchísima expectativa por el debut de su refuerzo estrella en este mercado de pases. Hablamos de Allan Saint-Maximin, el francés que arribó hace unas semanas y que por fin tuvo su primera presentación oficial con las Águilas.

El futbolista con pasado en la Premier League ingresó en la segunda parte del partido frente a Atlas y no defraudó a la afición azulcrema. A los pocos minutos de pisar el campo, se estrenó con un gol que sirvió para dar vuelta el marcador en un duelo clave del Torneo Apertura 2025.

Saint-Maximin mostró toda su calidad y contagió entusiasmo a los aficionados del América, que ya lo imaginan como una pieza fundamental en lo que resta de la temporada. El ex Newcastle, además, se mostró muy feliz por debutar con gol y lo celebró con mucha emoción.

El América de André Jardine terminó imponiéndose 4-2 en su visita a Atlas, resultado que lo mantiene firme en los puestos de arriba del campeonato y que refuerza su condición de candidato. Seguramente, este fue el primer tanto de muchos para el atacante francés.

Con pocos minutos en el campo de juego, el refuerzo estrella ya dejó su sello y encendió la ilusión de la afición azulcrema. Con juventud, desequilibrio y jerarquía, Saint-Maximin promete convertirse en uno de los jugadores más determinantes de la Liga MX.

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX

Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) – 5 goles

João Pedro Galvão (Atlético San Luis) – 5 goles

Germán Berterame (Rayados) – 4 goles

Armando González (Chivas) – 3 goles

Carlos Rodríguez (Cruz Azul) – 3 goles

Cristian Dájome (Santos Laguna) – 3 goles

Gilberto Mora (Xolos de Tijuana) – 3 goles

Helinho (Toluca) – 3 goles

Jorge Ruvalcaba (Pumas UNAM) – 3 goles

Lucas Ocampos (Rayados) – 3 goles

Nicolás Ibáñez (Tigres) – 3 goles

Ozziel Herrera (Tigres) – 3 goles

Brian Rodríguez (América) – 3 goles

