En el marco de un amistoso jugado en Estados Unidos, Inter Miami venció a América por 3-2 en los penales. Luego de un entretenido encuentro que terminó 2-2 en el tiempo regular, las Garzas fueron más certero en un tanda floja y se quedaron con el triunfo.

Pese a que el cuadro azulcrema ganaba 2-1 con anotaciones de Henry Martin e Israel Reyes, el equipo de la MLS logró empatar el cotejo gracias al gol de Tomás Avilés a los 91′. El propio Lionel Messi le había dado el empate transitorio antes del gol de Reyes.

Lo curioso es que los disparos en la tanda de penales del equipo comandado por André Jardine fueron muy flojos. De las seis ejecuciones, América erró cuatro: Víctor Dávila, Alan Cervantes, Richard Sánchez y Ramón Juárez del Castillo. Apenas Javairo Dilrosun y Cristian Calderón lograron convertir.

Esto trajo el enojo de la afición y se hicieron notar en los comentario al resultado publicado por el club en la cuenta de ‘X’, ex Twitter. “Como van a terminar perdiendo en penales vs esos weyes. No chinguen. Aquí no se puede perder ni en las canicas”, fue uno de los mensajes que se vieron.

Ahora, el cuadro azulcrema tendrá revancha pronto en el plano local. Por la Jornada 3 del Clausura 2025 jugarán el próximo viernes 24 de enero contra Santos Laguna. El encuentro será desde las 19:00 horas (Ciudad de México) y en el Estadio Corona.

Las reacciones de la afición de América tras la derrota en penales ante Inter Miami

