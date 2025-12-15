Inter Miami cerró el año por todo lo alto: campeón de la MLS por primera vez en su corta historia. La llegada de Lionel Messi catapultó a la franquicia de la Florida y ya suman dos títulos desde la llegada del astro argentino. El primero fue la Leagues Cup a semanas de haber fichado, mientras que el segundo lo hizo acompañado de viejos conocidos como Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba.

Los últimos dos, con quienes compartió épocas doradas en Barcelona, colgaron las botas luego de la obtención de la MLS, motivo por el cual Inter Miami debe salir al mercado a buscar sus reemplazantes. Ahora bien, las Garzas ya cerraron al sustituto de Jordi y casualmente es un futbolista con pasado en Real Madrid.

Se trata de Sergio Reguilón, lateral izquierdo español que comenzó su carrera en el Merengue y luego vistió la playera de importantes equipos de Europa como Manchester United, Tottenham y Atlético de Madrid. Ahora, a sus 28 años, decidió que su próxima experiencia sea en Estados Unidos.

Sergio Reguilón y Lionel Messi en un Real Madrid vs. Barcelona de 2019 (GETTY IMAGES)

La noticia fue confirmada este mismo lunes 15 de diciembre por el prestigioso periodista Fabrizio Romano, quien informó que Reguilón tenía varias opciones. Sin embargo, también aseguró que Inter Miami era la prioridad número 1 del defensa madrileño.

Cabe mencionar que Sergio Reguilón firma con el pase en su poder luego de haber quedado libre en julio de 2025, cuando finalizó su contrato con Tottenham. Los Spurs habían invertido 30 millones de euros en 2020, pero no pudieron sacarle rédito económico con una reventa.

Todos los equipos por los que pasó Sergio Reguilón

Real Madrid

Sevilla

Tottenham

Atlético de Madrid

Manchester United

Brentford

Inter Miami

