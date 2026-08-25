Le perdonan expulsión a Raphael Veiga

El viernes pasado el Club América disputó su duelo de la Jornada 5 ante FC Juárez, el resultado fue la victoria de las Águilas, pero han revelado un video en el que se puede ver que Guillermo Almada se pudo quedar con 10 jugadores y perder a Raphael Veiga para el encuentro de la Fecha 6 ante Puebla, pero se salvó de la sanción.

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Hay que recordar que desde este semestre, después de lo sucedido entre Prestianni y Vinicius, a nivel mundial se dio el tema de la “Ley Prestianni” donde los jugadores no pueden estar discutiendo y taparse la boca, ya que inmediatamente serán castigados con la expulsión, por lo que Veiga pudo sufrir por ello.

Veiga se salvó de la Ley Prestianni

En el duelo frente a los Bravos, el brasileño estaba en una discusión con su excompañero y compatriota, Rodrigo Dourado, pero la cámara capta cómo el futbolista de las Águilas se tapa la boca y le dice algo. El tema aquí es que el silbante se encuentra con la mirada hacia adelante y eso sucede justo detrás de él, por lo que no lo nota.

¿QUÉ PASÓ AQUÍ? 👀 🗣️



Veiga fue captado tapándose la boca mientras hablaba con Dourado, en una acción que llamó la atención durante el partido. 🔥🫢



Lo curioso es que el árbitro no marcó absolutamente nada. 👀 pic.twitter.com/hyb8JVXIi9 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 26, 2026

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Lo extraño es que ni las cámaras del VAR notaron esta situación y tampoco Dourado con la idea de perjudicar a su excompañero le dijo al silbante lo que Veiga había hecho. De cierta manera, aunque en esta ocasión se salvó de la sanción, es algo con lo que debe tener cuidado y buena por el examericanista que no lo delató.

En síntesis