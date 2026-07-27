Costa Rica y México se enfrentan este lunes en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Toda la información del partido.

Costa Rica y México se enfrentan este lunes 27 de julio por la segunda jornada del Campeonato Sub20 2026 de Concacaf. El encuentro comienza a partir de las 20:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

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Este es un torneo dividido en una Fase de Grupos de tres jornadas y luego una fase de eliminación (cuartos de final, semifinal y final); los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros avanzan de ronda.

Los cuatro semifinalistas obtienen una plaza para el Mundial Sub20 2027 y el campeón también se gana la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

¿Por dónde ver el partido?

Existen dos opciones en el país para ver el partido de México frente a Costa Rica de este lunes 27 de julio. En televisión el juego es transmitido por ESPN y también es posible seguir el encuentro a través de la plataforma Disney+ Premium.

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¿Cómo llega México al partido?

México viene de ganarle por 3-0 a Antigua y Barbuda en el debut del Campeonato Sub20. Si el Tri vence o incluso empata con Costa Rica hoy se asegurará un lugar en los cuartos de final. Recordemos que México es el último campeón de este certamen en la edición 2024.

Las probables alineaciones

México

Liceaga

Echilvestre

Alfaro

Carlos Hernández

Orozco

Inda

Simeone

Sandoval

Gómez

Camberos

Valenzuela

Costa Rica

O’Rourke

Sosa

Cordero

Brenes

Espinoza

Aguilar

Hernández

Sibaja

Palmer

Farrier

Garro