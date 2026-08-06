¿Por qué no juega Carlos Rotondi en Cruz Azul vs. Philadelphia Unión por la Leagues Cup 2026?

Cruz Azul se mide con Philadelphia Unión por la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. La Máquina Cementera buscará recuperarse en el Subaru Park luego de su reciente derrota ante Atlante en el Torneo Apertura, pero el entrenador Joel Huiqui no podrá contar con una pieza importante: Carlos Rotondi.
¿Por qué no juega Carlos Rotondi en Cruz Azul vs. Philadelphia Unión?
El futbolista argentino ya se había perdido el encuentro contra Atlante y no viajó junto a la delegación a Pensilvania para el encuentro de esta noche ante Philadelphia Union. ¿El motivo de su ausencia? Una lesión.
Rotondi no juega este jueves ante Philadelphia Union (Getty Images)
Puntualmente, Rotondi presenta una fascitis plantar y una molestia muscular. Su lugar en el equipo fue ocupado por Andrés Montaño en el último encuentro y es un hecho que Carlos no sumará minutos en la primera jornada de la Leagues Cup 2026.
Probable alineación de Cruz Azul
- Kevin Mier
- Jeremy Márquez
- Willer Ditta
- Gonzalo Piovi
- Omar Campos
- Erik Lira
- Carlos Rodríguez
- Agustín Palavecino
- José Paradela
- Luka Romero
- Nicolás Ibáñez
Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs. Philadelphia Unión por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online
En síntesis
- Carlos Rotondi no jugará con Cruz Azul debido a una fascitis plantar.
- Subaru Park será la sede del cruce ante Philadelphia Union.
- Andrés Montaño ocupó su posición en el último partido del equipo.