¿Por qué no juega Carlos Rotondi en Cruz Azul vs. Philadelphia Unión por la Leagues Cup 2026?

El futbolista argentino no estará a disposición de Joel Huiqui en la primera jornada del torneo.

Cruz Azul se mide con Philadelphia Unión por la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. La Máquina Cementera buscará recuperarse en el Subaru Park luego de su reciente derrota ante Atlante en el Torneo Apertura, pero el entrenador Joel Huiqui no podrá contar con una pieza importante: Carlos Rotondi.

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¿Por qué no juega Carlos Rotondi en Cruz Azul vs. Philadelphia Unión?

El futbolista argentino ya se había perdido el encuentro contra Atlante y no viajó junto a la delegación a Pensilvania para el encuentro de esta noche ante Philadelphia Union. ¿El motivo de su ausencia? Una lesión.

Rotondi no juega este jueves ante Philadelphia Union (Getty Images)

Puntualmente, Rotondi presenta una fascitis plantar y una molestia muscular. Su lugar en el equipo fue ocupado por Andrés Montaño en el último encuentro y es un hecho que Carlos no sumará minutos en la primera jornada de la Leagues Cup 2026.

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Probable alineación de Cruz Azul

Kevin Mier

Jeremy Márquez

Willer Ditta

Gonzalo Piovi

Omar Campos

Erik Lira

Carlos Rodríguez

Agustín Palavecino

José Paradela

Luka Romero

Nicolás Ibáñez

En síntesis