La organización estableció los parámetros que pondrán a unos sobre otros en la última fecha de cada zona.

Con la sucesión de enfrentamientos que se celebrarán con el correr de esta semana, se irán definiendo todos los clasificados de cada zona de la Leagues Cup 2026. Cuatro equipos mexicanos y cuatro equipos estadounidenses se meterán en cuartos de final, y de sus resultados en la última fecha dependerá la suerte de cada uno.

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Un escenario muy probable para esta tercera jornada del torneo internacional será que varios equipos queden igualados en puntos en los puestos de clasificación a cuartos. Así, la organización estableció los criterios de desempate para que se tengan en consideración en caso de que efectivamente acontezcan tales circunstancias.

A diferencia de otros torneos o de lo que sucedió en la última Copa del Mundo, que fue muy criticado por los aficionados, en esta competencia no habrá “desempate olímpico”. Como los equipos que comparten zona no se han enfrentado en la fase de liga, ese eje relativo no se puede utilizar para colocar a unos sobre otros.

Todos quieren seguir vivos en el sueño del trofeo [Foto: Leagues Cup]

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En este contexto, la norma principal para decidir qué equipo queda encima de otro en la tabla es la diferencia de gol (resultado de goles a favor menos goles en contra). Si dos clubes están igualados en puntos tras disputar sus tres encuentros en esta Leagues Cup 2026, aquel con mayor DG será quien se ubique más arriba de los dos.

En la totalidad, el reglamento de la Leagues Cup 2026 contempla los siguientes 6 factores para desempatar entre los equipos con misma cantidad de unidades:

Mayor diferencia de gol.

Mayor cantidad de victorias en los 90 minutos.

Mayor cantidad de goles a favor.

Menor cantidad de goles en contra.

Fair Play.

Sorteo.

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Bajo el sistema de competición de este torneo, clasificarán del 1° al 4° de la tabla de Liga MX y del 1° al 4° de la tabla de MLS. Esto es, todos los equipos enfrentan a oponentes del país vecino, pero las plazas para cuartos de final de definen entre los clubes del mismo país. De este modo, la organización asegura paridad y que tanto México como Estados Unidos tengan igual cantidad de calificados.