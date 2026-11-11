La Selección Mexicana afrontará los cuartos de final ante Jamaica con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo. Si consigue avanzar, ya conoce qué serie deberá seguir de cerca para descubrir a su próximo rival.

La Selección Mexicana de Rafael Márquez vuelve a competir después de una fecha FIFA para el olvido, en la que no consiguió ganar ninguno de los encuentros disputados durante el comienzo de la era del nuevo entrenador. Sin embargo, ahora tendrá un desafío diferente: competir por un título y demostrar que puede estar a la altura de las exigencias de un certamen internacional.

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El Tri tendrá que dejar atrás esos resultados y concentrarse en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, donde se enfrentará a Jamaica en una serie de ida y vuelta. Los aficionados esperan una respuesta del equipo y, sobre todo, una actuación que permita recuperar la confianza.

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El primer encuentro se disputará el sábado 14 de noviembre, a las 19:00 horas del centro de México, en el National Stadium de Kingston. La revancha será el martes 17 de noviembre, a las 20:30, en el Estadio BBVA. Dos partidos que definirán quién consigue el boleto a las semifinales.

¿Cómo quedó el cuadro de la CONCACAF Nations League?

El camino hacia el Final Four ya está establecido y México tiene una posibilidad concreta de conocer a su próximo rival si consigue superar a Jamaica. Del otro lado de su llave aparecen Panamá y Curazao, que también deberán resolver su eliminatoria de cuartos de final.

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Esto significa que, si el equipo de Rafael Márquez consigue imponerse en el marcador global ante los jamaiquinos, se enfrentará en semifinales al seleccionado que avance de esa otra serie.

Del otro lado del cuadro aparecen Estados Unidos y Haití, mientras que Canadá tendrá que medirse con Guatemala. Los ganadores de esas dos eliminatorias se cruzarán en la otra semifinal.

Cuartos de final Semifinales México vs. Jamaica Ganador de México/Jamaica vs. ganador de Panamá/Curazao Panamá vs. Curazao Estados Unidos vs. Haití Ganador de Estados Unidos/Haití vs. ganador de Canadá/Guatemala Canadá vs. Guatemala

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Instancia Definición Final Ganador de la semifinal 1 vs. ganador de la semifinal 2

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